Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sob protesto
Notícia

As duas coisas que os servidores pedem, mas que Eduardo Leite não vai dar

Resposta está no orçamento deste ano e na situação das contas pública separa os próximos anos

Rosane de Oliveira

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