Apesar do fracasso do leilão do Bloco 2, Leite vai à CPI dos Pedágios na segunda-feira

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Participação voluntária
Notícia

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Rosane de Oliveira

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