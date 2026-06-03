Apesar do fracasso do leilão do Bloco 2, Leite vai à CPI dos Pedágios na segunda-feira

Leite vai expor desafios da infraestrutura viária do RS durante participação na CPI. Vitor Rosa / Divulgação

O fato de nenhum investidor ter apresentado proposta para o leilão do Bloco 2 das concessões rodoviárias não desencorajou o governador Eduardo Leite de continuar defendendo o projeto na Assembleia Legislativa. Leite manteve a promessa de falar na CPI dos Pedágios na segunda-feira (8), atendendo ao convite dos parlamentares, e será ouvido a partir das 16h, no Plenarinho.

Antes de ser convidado, Leite havia manifestado interesse em prestar esclarecimentos, mas só falará agora, quando os trabalhos estão prestes a se encerrar. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, governadores não estão sujeitos à convocação por comissões parlamentares de inquérito no Legislativo estadual.

Na manifestação, Leite fará uma exposição sobre os desafios históricos da infraestrutura viária gaúcha, os limites da capacidade de investimento público e as razões que levaram o governo a optar pelo modelo de concessões para acelerar a modernização da malha rodoviária do Rio Grande do Sul.

O governo sustenta que as concessões representam o modelo capaz de viabilizar, em prazo compatível com as necessidades da população, o volume de investimentos necessário para superar décadas de deficiência na infraestrutura rodoviária.

Os números falam por si. Enquanto o Estado conseguiu duplicar cerca de 50 quilômetros de rodovias ao longo de 40 anos por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), os projetos atualmente estruturados preveem quase 400 quilômetros de duplicações, além da implantação de terceiras faixas, acostamentos, passarelas, dispositivos de segurança e manutenção permanente das estradas.