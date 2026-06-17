Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na agenda
Notícia

Alckmin promete vir ao RS para conhecer os free shops da fronteira e liderar ato do PSB

Acompanhados de lojistas, deputados Paulo Pimenta e Frederico Antunes estiveram com o presidente em exercício nesta quarta-feira

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS