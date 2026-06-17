Alckmin promete vir ao RS para conhecer os free shops da fronteira e liderar ato do PSB

Pimenta, Alckmin e Frederico apontam no mapa para a Fronteira Oeste. Cristiano Guerra / Divulgação

Adversários políticos e concorrentes na disputa por uma vaga no Senado, o deputado federal Paulo Pimenta (PT) e o deputado estadual Frederico Antunes (PSD) uniram forças para ajudar os donos de free shops terrestres a resolverem problemas com quatro órgãos federais que dificultam as importações de produtos — Anvisa, Ministério da Agricultura, Inmetro e Anatel.

Acompanhados de lojistas, os dois se reuniram nesta quarta-feira (17) com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o convidaram para visitar Uruguaiana e Santana do Livramento para conhecer o bem-sucedido projeto das lojas francas terrestres.

De acordo com o relato de Pimenta e Frederico, a reunião foi muito produtiva. Alckmin se entusiasmou com os dados que mostram a contribuição dos free shops terrestres para o desenvolvimento dos municípios que fazem fronteira com o Uruguai e a Argentina. O vice-presidente gostou de saber que as mulheres ocupam a maioria das vagas geradas nas lojas francas.

O problema dos lojistas é a iminência da entrada em vigor de uma norma que não existe no Uruguai nem na Argentina, pela qual todos os produtos importados para venda nas lojas francas teriam de ser homologados por um ou mais órgãos públicos, o que significa aumento de custos e burocracia para importação.

Alckmin mostrou sensibilidade para atender à demanda e prometeu visitar as cidades fronteiriças nos próximos meses.

Da audiência participaram também o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) Márcio Elias Rosa, o secretário executivo do Ministério do MDIC, Rodrigo Zerbone, a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres, o vice-President da ASUTIL, Gustavo Fagundes, o presidente da Associação Brasileira de Lojas Francas (ABLF), Paulo Pavin, o representante do Conselho da ASUTIL, Humberto Motta, e o secretário da Frente Parlamentar dos Free Shops e coordenador da Liderança do Governo, Cristiano Guerra.

PSB em pauta

Alckmin recebeu beto Albuquerque e deputada Bruna Rodrigues no seu gabinete. Valdenio Vieira / Divulgação

Pela manhã, Alckmin recebeu outro grupo de gaúchos. Desta vez, eram o presidente estadual do PSB, Beto Albuquerque, e a deputada estadual recém-filiada na sigla do vice-presidente, Bruna Rodrigues. Em Brasília, Beto levou a parlamentar para uma espécie de tour com líderes socialistas, para apresentar a candidata que é a grande aposta da sigla no Estado.

Beto convidou Alckmin para um evento com os pré-candidatos do partido, que vai ocorrer no dia 11 de julho, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Será um encontro de alinhamento com os postulantes, em relação a obrigações, preparo e compreensão das regras eleitorais.