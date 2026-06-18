Acordo histórico entre Estado e Ministério Público reduz passivo milionário em multas do Sistema Prisional

Assinatura do acordo ocorreu em encontro virtual entre MP e integrantes do Estado. Paulo Garcia / Divulgação

Um acordo histórico foi formalizado nesta quinta-feira (18) entre a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) e a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Com o acordo, o Estado vai abater mais de R$ 100 milhões do passivo de multas aplicadas em razão do histórico déficit de vagas no sistema prisional gaúcho.

O Ministério Público concordou em abater o valor das multas por reconhecer os investimentos feitos pelo governo estadual na abertura de vagas no regime fechado no sistema prisional desde 2007. O acordo foi homologado pelo juiz Thiago Notari Bertoncello, da 7ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre.

A PGE-RS atuou continuamente na resolução do impasse, por meio do coordenador setorial junto à SSPS, Samir Alves Merlo, e da coordenadora adjunta da Procuradoria de Defesa do Patrimônio Estadual (PDPE) Patrícia Maldaner Cibils.

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O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, destaca a construção de soluções responsáveis a partir de políticas públicas permanentes:

— A celebração deste acordo representa um avanço relevante na condução de uma demanda histórica e estrutural do sistema prisional gaúcho.

O secretário do Sistemas Penal e Socioeducativo, Cesar Kurtz, celebra o reconhecimento dos avanços no sistema penal e da integração:

— De 2019 a 2026, o Estado terá investido mais de R$ 1,4 bilhão no aprimoramento do sistema prisional, com foco na ampliação de vagas, melhoria da infraestrutura e qualificação da gestão. Esta foi uma solução construída com diálogo institucional, que reforça o compromisso do Estado com o cumprimento das decisões judiciais e com a implementação de uma política penal mais eficiente e sustentável.

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O abatimento da multa é o principal efeito imediato do Termo de Autocomposição Parcial celebrado no âmbito de uma Ação Civil Pública ajuizada há 19 anos. O acordo foi construído por mediação conduzida pelo Centro de Autocomposição e Resolutividade (MEDIAR-MPRS), representado pela coordenadora operacional, promotora de Justiça Ivana Kist Huppes Ferrazzo, pelo coordenador técnico, procurador de Justiça Paulo Valério Dal Pai Moraes e pelo promotor de Justiça Gilson Borguedulff Medeiros.

O pacto estabelece um cronograma de ações para a criação de novas vagas nos regimes fechado e semiaberto. Os promotores de Justiça de Execução Criminal de Porto Alegre, Camila Lummertz e Daniel Martini, também atuaram na construção do acordo.

Compromissos assumidos pelo Estado

Pelo acordo, o Estado se compromete com a geração gradativa de vagas nos regimes fechado e semiaberto, mediante construção de novo estabelecimento ou ampliação de unidades já existentes na área de jurisdição da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre.

Outra medida prevista está na ampliação do monitoramento eletrônico para apenados em regime aberto, como alternativa para complementar a oferta de vagas no sistema prisional.

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O ajuste prevê o abatimento de R$ 104.951.939,80 do montante total de multas aplicadas ao Estado em razão do descumprimento das obrigações fixadas no título executivo judicial, hoje estimado em R$ 202.186.448,49. O abatimento corresponde ao reconhecimento das 10 mil vagas já criadas e do investimento de cerca de R$ 1,4 bilhão voltado ao aprimoramento do sistema prisional gaúcho, desde 2019.