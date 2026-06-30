Acordo com Hospital Moinhos de Vento amplia serviço de telemedicina em UPAs de Porto Alegre

Melina Schuch, Mohamed Parrini, Sebastião Melo e Fernando Ritter CESAR LOPES / Divulgação

Foi assinado na manhã desta terça-feira (30), um acordo que amplia os serviços de telemedicina nas unidades de pronto atendimento de Porto Alegre. A parceria inédita foi firmada entre a Secretaria Municipal de Saúde da Capital e o Hospital Moinhos de Vento, por meio do Instituto Moinhos Social. Assinaram o documento o prefeito Sebastião Melo, o secretário de Saúde, Fernando Ritter, o CEO do Hospital, Mohamed Parrini, e a superintendente de Estratégia e Mercado, Melina Schuch.

A iniciativa utilizará o serviço de telemedicina para atender pacientes com casos de menor gravidade nos horários de maior demanda. As equipes técnicas já deram início ao processo de estruturação formal da iniciativa e discutiram os fluxos de atendimento, critérios de triagem e protocolos que irão orientar os encaminhamentos para a plataforma digital.

O projeto é uma das primeiras experiências estruturadas de integração entre telemedicina e atendimento de urgência na rede municipal da capital gaúcha, utilizando tecnologia para ampliar a capacidade de resposta do sistema de saúde sem a necessidade de expansão física das unidades.

Como vai funcionar