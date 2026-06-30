Acordo com Hospital Moinhos de Vento amplia serviço de telemedicina em UPAs de Porto Alegre

Foi assinado na manhã desta terça-feira (30), um acordo que amplia os serviços de telemedicina nas unidades de pronto atendimento de Porto Alegre. A parceria inédita foi firmada entre a Secretaria Municipal de Saúde da Capital e o Hospital Moinhos de Vento, por meio do Instituto Moinhos Social. Assinaram o documento o prefeito Sebastião Melo, o secretário de Saúde, Fernando Ritter, o CEO do Hospital, Mohamed Parrini, e a superintendente de Estratégia e Mercado, Melina Schuch.
A iniciativa utilizará o serviço de telemedicina para atender pacientes com casos de menor gravidade nos horários de maior demanda. As equipes técnicas já deram início ao processo de estruturação formal da iniciativa e discutiram os fluxos de atendimento, critérios de triagem e protocolos que irão orientar os encaminhamentos para a plataforma digital.
O projeto é uma das primeiras experiências estruturadas de integração entre telemedicina e atendimento de urgência na rede municipal da capital gaúcha, utilizando tecnologia para ampliar a capacidade de resposta do sistema de saúde sem a necessidade de expansão física das unidades.
Como vai funcionar
- O acordo prevê que, nos horários de pico de atendimento, pacientes classificados como azuis (não urgentes) e verdes (pouco urgentes) — aqueles com condições que não representam risco imediato à vida — sejam encaminhados para consulta por telemedicina. Com isso, a espera presencial é reduzida e as equipes dos prontos atendimentos podem concentrar esforços nos casos de maior gravidade.
- A classificação segue o Protocolo de Manchester, amplamente utilizado na rede de saúde pública, que estratifica os pacientes por cores conforme a urgência clínica.
- A implantação é realizada de forma escalonada. O projeto piloto teve início no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, no dia 22 de junho. A unidade recebeu a estrutura e os protocolos de telemedicina em uma primeira fase. Após a avaliação dos resultados e eventuais ajustes operacionais, a iniciativa será expandida para as UPAs Lomba do Pinheiro e Bom Jesus, ampliando o alcance para regiões com elevada demanda assistencial.
- O Hospital Moinhos de Vento, referência nacional em saúde de alta complexidade, aportará à iniciativa sua expertise em telemedicina, inovação e tecnologia em saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, garantirá a integração com a rede assistencial pública e a operacionalização do modelo nos pontos de atendimento municipais.
- As próximas etapas incluem a definição dos fluxos tecnológicos, a capacitação das equipes e a formalização dos instrumentos legais necessários para a implementação do projeto. A expectativa é que as primeiras consultas sejam iniciadas ainda neste semestre, contribuindo para tornar o atendimento de urgência mais ágil, eficiente e acessível para a população de Porto Alegre.