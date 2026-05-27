Zucco nega ter defendido manutenção da EGR e chama adversário de mentiroso

Luciano Zucco é pré-candidato do PL a governador. Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em resposta à afirmação do vice-governador Gabriel Souza (MDB), de que o adversário defendeu a manutenção da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) em painel realizado em Sapiranga, o pré-candidato do PL, Luciano Zucco, chamou o adversário de "mentiroso". Zucco sustenta que apenas defendeu uma proposta alternativa à concessão do bloco 1 de rodovias, nos moldes propostos pelo governo de Eduardo Leite.

Pela proposta de Zucco, em vez de destinar R$ 1,5 bilhão do Funrigs para a concessionária vencedora da licitação executar obras emergenciais, o Estado mesmo aplicaria o dinheiro. Em seu perfil no X, Zucco escreveu:

"Jamais defendi a EGR ou qualquer concessão para estatais. Tem pré-candidato a governador mentindo. Mas a pergunta que fica é: por que quem está no governo há 8 anos não extinguiu a EGR e ainda criou o sistema de pedágio mais caro do Brasil?"

A publicação foi uma resposta ao que disse Gabriel um dia depois da participação de Zucco, no mesmo painel organizado pelo Grupo Repercussão. Nesta quarta-feira (27), Gabriel reforçou a interpretação na reunião do Sincodiv-Fenabrave.

À coluna, a equipe de Zucco reforçou que o pré-candidato do PL afirmou ser contra o modelo atual porque faz a sociedade pagar duas vezes, já que entrega dinheiro do Funrigs a uma concessionária e depois cobra pedágio nas rodovias.

Já o vice-governador diz que adiar o leilão do bloco 1 e propor um novo modelo, em caso de vitória na eleição, significa dar sobrevida à EGR. Por ser a concessionária de boa parte das rodovias do trecho, caberia a ela executar as obras sugeridas por Zucco com uso de dinheiro do Funrigs.

— Temos que inverter a lógica e precisamos primeiro executar esse R$ 1,5 bilhão. E depois vamos escutar prefeitos, vereadores, a sociedade do Paranhana para saber se ainda assim será necessária a concessão — sugeriu Zucco na segunda-feira, em Sapiranga, sem detalhar o novo modelo proposto e sem citar diretamente a EGR.

Zucco apresentou levantamento sobre o custo de obras na região, como a duplicação e melhorias na RS-115, RS-239 e RS-020, além da construção da nova RS-010, para defender a viabilidade.

Na sua vez de participar do mesmo painel em Sapiranga, um dia depois, Gabriel disse que seus adversários só criticam as propostas sem apresentar alternativas, o que garantiu um corte para as redes sociais, publicado nesta quarta-feira (27).