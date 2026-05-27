Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Prévia da campanha 
Notícia

Zucco nega ter defendido manutenção da EGR e chama adversário de mentiroso

Pré-candidato do PL diz que apenas  governo realize obras com recursos do Funrigs antes de conceder rodovias à iniciativa privada

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS