Zucco firma compromissos com empresários para "retomar protagonismo nacional" do RS

Luciano Zucco foi o segundo pré-candidato convidado a falar no Tá Na Mesa Pré-Eleições. Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma plateia repleta de empresários ouviu de Luciano Zucco, pré-candidato do PL a governador, quatro compromissos para a formação do plano de governo e para uma eventual gestão a frente do Palácio Piratini. Ele foi o segundo postulante a participar do Tá Na Mesa Pré-Eleições, reunião-almoço promovida pela Federasul nesta quarta-feira (13).

O restaurante do Palácio do Comércio, no Centro de Porto Alegre, ficou abarrotado de líderes empresariais para receber Zucco, sua pré-candidata a vice, Silvana Covatti (PP), e aliados políticos. Os ex-governadores Jair Soares e Yeda Crusius compareceram ao evento.

Durante sua apresentação, Zucco afirmou que o Estado precisa recuperar o protagonismo nacional para destravar investimentos em infraestrutura, como a malha ferroviária, e potencializar a articulação da bancada gaúcha no Congresso para defender interesses regionais. Apresentou levantamento do IBGE que mostra o Rio Grande do Sul como o Estado cujo PIB menos cresceu entre 2002 e 2022.

O pré-candidato comparou números do Rio Grande do Sul com os de Paraná e Santa Catarina para apontar exemplos de aliados — os governadores Jorginho Mello (PL) e Ratinho Júnior (PSD) declararam apoio a Zucco e colaboram com sugestões — que podem ser adotados em um possível governo. Mesmo assim, poupou o governador Eduardo Leite de críticas diretas, e reforçou que há coisas boas que serão mantidas caso eleito.

— Está legal para investir aqui? Os municípios estão crescendo ou sobrevivendo? O jovem está ficando ou indo embora? Essa é uma reflexão. Respeitamos todos aqueles que trabalharam em governos distintos, mas não podemos passar pano. Tem muita coisa boa que foi feita, que vamos manter e aprimorar. Mas precisamos de soluções.

Zucco apresentou o que chamou de "quatro compromissos", mas que são uma espécie de carta de intenções para impulsionar o Estado. Defendeu uma nova atitude política, com articulação fora do Piratini e próxima do Interior e de Brasília, e uma mudança de agenda, definindo crescimento como prioridade, com melhorias no ambiente de negócios, na infraestrutura e no capital humano.

Já em andamento com o programa Força Gaúcha, o terceiro compromisso fala sobre a construção de um plano de governo a partir de diálogos com a sociedade e especialistas. Por fim, Zucco se comprometeu a montar um secretariado com as "melhores cabeças e os melhores profissionais".

Ainda durante a reunião-almoço, o pré-candidato criticou a portaria do governo do Estado que autoriza a promoção de alunos reprovados em até quatro matérias, com aulas de reforço no ano seguinte, e garantiu que irá revogar a medida no primeiro dia de um eventual governo. Sobre as concessões, garantiu que irá respeitar os contratos já firmados e refazer todos os editais em andamento.

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