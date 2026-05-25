Zucco fecha aliança com sétimo partido e conclui formação de coligações para disputa do Piratini

Presidente do DC no RS, Luís Afonso Gravi Teixeira, selou acordo em encontro com Zucco na Capital. Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Democracia Cristã (DC) é o sétimo e último partido a confirmar participação na coligação em torno de Luciano Zucco (PL) para a disputa pelo Palácio Piratini. Uma reunião nesta segunda-feira (25) entre o pré-candidato e o presidente do partido no Estado, Luís Afonso Gravi Teixeira, selou a aliança.

— O legado do cristianismo está na religião, mas está também na cultura, nos valores, em obras de acolhimento humano por todo Estado e nos valores da sociedade gaúcha. Com o apoio do Democracia Cristã, acolhemos ainda mais todos esses legados — declarou Zucco, acenando ao eleitorado religioso.

Com a definição na chapa da direita, estão concluídas as formações das coligações para a eleição estadual de 2026. Além do DC, estarão com o PL de Zucco o Progressistas, o Novo, o Republicanos, o Podemos e o Democrata.

Juliana Brizola tem a aliança mais numerosa, com oito partidos: além da sua legenda, o PDT, estarão com ela PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB e Avante.

Gabriel Souza (MDB) terá o apoio massivo do PSD, partido do governador Eduardo Leite, além de União Brasil, Agir, Solidariedade e PRD.