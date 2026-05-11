Zucco e Flávio Bolsonaro alinham propostas para o RS em novas gravações do PL

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Demandas do Rio Grande do Sul que foram apresentadas por Luciano Zucco, pré-candidato do PL a governador, a Flávio Bolsonaro, postulante do partido à Presidência, estarão no ar nos próximos dias, nos comerciais de televisão para divulgação da legenda. Zucco e Flávio gravaram as peças publicitárias na última quinta-feira (7), em Brasília, reforçando o compromisso em resolver pautas como a securitização das dívidas dos produtores rurais e a duplicação da BR-290.
Em abril, quando Flávio cumpriu agenda em Porto Alegre, Zucco entregou a ele um manifesto com demandas do Estado. Além do endividamento de agricultores e da rodovia federal, o material, tratado como prioridades de uma eventual gestão, destaca a necessidade de investimentos na malha ferroviária e a renegociação da dívida do Estado com a União.
Propagandas do PL estão sendo veiculadas desde o início de maio, e os novos materiais devem aparecer na programação já nos próximos dias. O partido detém o espaço entre 1º e 22 de maio. A estratégia do partido é reforçar a aproximação com Brasília que vem sendo defendida por Zucco durante manifestações públicas e em redes sociais.
Em quinto lugar com apenas 6% da intenção de votos, segundo a pesquisa Quaest para o Senado mais recente, Ubiratan Sanderson também fará uma aparição nos comerciais. O presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini (que concorrerá à reeleição), e a presidente do PL Mulher no Estado, Adriane Cerini (que estará na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa) também participaram das gravações.
Alinhamento na Capital
Nesta segunda-feira (11), Zucco e sua pré-candidata a vice, Silvana Covatti (PP), promoveram uma reunião-almoço com 14 vereadores de Porto Alegre dos partidos que compõem o bloco de direita para a disputa do governo do Estado. O pré-candidato ao Senado, Marcel van Hattem (Novo), também participou.
No Galpão Crioulo da Câmara de Vereadores, Zucco tratou com os vereadores sobre estratégias de fortalecimento da pré-campanha na Capital e detalhou o projeto Força Gaúcha.
Participaram os vereadores do PL, Comandante Nádia, Fernanda Barth e Marcelo Ustra; do PP, Marcos Felipi, Mariana Lescano, Mauro Pinheiro e Vera Armando; do Novo, Ramiro Rosário e Tiago Albrecht; do Podemos, Giovane Byl e Hamilton Sossmeier; e do Republicanos, Carlo Carotenuto, José Freitas e Professor Tovi.
O único ausente foi Jessé Sangalli (PL), que estava cumprindo expediente como agente de polícia judicial, função que acumula com a vereança.