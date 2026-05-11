Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Propaganda na TV
Notícia

Zucco e Flávio Bolsonaro alinham propostas para o RS em novas gravações do PL

Pré-candidatos gravaram comerciais do partido em Brasília

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS