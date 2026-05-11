Zucco e Flávio Bolsonaro alinham propostas para o RS em novas gravações do PL

Luciano Zucco e Flávio Bolsonaro durante gravação do material dos comerciais. PL / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Demandas do Rio Grande do Sul que foram apresentadas por Luciano Zucco, pré-candidato do PL a governador, a Flávio Bolsonaro, postulante do partido à Presidência, estarão no ar nos próximos dias, nos comerciais de televisão para divulgação da legenda. Zucco e Flávio gravaram as peças publicitárias na última quinta-feira (7), em Brasília, reforçando o compromisso em resolver pautas como a securitização das dívidas dos produtores rurais e a duplicação da BR-290.

Em abril, quando Flávio cumpriu agenda em Porto Alegre, Zucco entregou a ele um manifesto com demandas do Estado. Além do endividamento de agricultores e da rodovia federal, o material, tratado como prioridades de uma eventual gestão, destaca a necessidade de investimentos na malha ferroviária e a renegociação da dívida do Estado com a União.

Propagandas do PL estão sendo veiculadas desde o início de maio, e os novos materiais devem aparecer na programação já nos próximos dias. O partido detém o espaço entre 1º e 22 de maio. A estratégia do partido é reforçar a aproximação com Brasília que vem sendo defendida por Zucco durante manifestações públicas e em redes sociais.

Em quinto lugar com apenas 6% da intenção de votos, segundo a pesquisa Quaest para o Senado mais recente, Ubiratan Sanderson também fará uma aparição nos comerciais. O presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini (que concorrerá à reeleição), e a presidente do PL Mulher no Estado, Adriane Cerini (que estará na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa) também participaram das gravações.

Alinhamento na Capital

Zucco falou com 14 vereadores que compõem seu núcleo de apoio em Porto Alegre. Mateus Raugust / Divulgação

Nesta segunda-feira (11), Zucco e sua pré-candidata a vice, Silvana Covatti (PP), promoveram uma reunião-almoço com 14 vereadores de Porto Alegre dos partidos que compõem o bloco de direita para a disputa do governo do Estado. O pré-candidato ao Senado, Marcel van Hattem (Novo), também participou.

No Galpão Crioulo da Câmara de Vereadores, Zucco tratou com os vereadores sobre estratégias de fortalecimento da pré-campanha na Capital e detalhou o projeto Força Gaúcha.

Participaram os vereadores do PL, Comandante Nádia, Fernanda Barth e Marcelo Ustra; do PP, Marcos Felipi, Mariana Lescano, Mauro Pinheiro e Vera Armando; do Novo, Ramiro Rosário e Tiago Albrecht; do Podemos, Giovane Byl e Hamilton Sossmeier; e do Republicanos, Carlo Carotenuto, José Freitas e Professor Tovi.