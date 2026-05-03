Você já foi às Missões? Não? Então vá, para conhecer uma história de 400 anos

Até os céticos em algum momento tendem a acreditar que astros às vezes conspiram e se alinham para fazer acontecer uma coisa que queremos muito.

Desde 2024, quando testemunhei a entrega do convite ao Papa Francisco para participar da celebração dos 400 anos das Missões, vinha planejando retornar à região para saber mais sobre os jesuítas e sua relação com os índios guarani que habitavam esta terra quando tudo aqui ainda era mato.

Eis que os astros se alinharam e, por uma dessas coincidências que justificam o misticismo, cá estou neste 3 de maio, dia exato em que tudo começou, escrevendo de Santo Ângelo, a última das reduções jesuíticas, cidade que encanta por sua igreja de cartão postal e sua gente acolhedora.

Passei o sábado em São Miguel, com uma cicerone de luxo, a professora e Claudete Boff, historiadora que me proporcionou uma imersão na cultura e na arte missioneira.

Indiquei-a para a produção do Super Sábado (assista à integra no vídeo acima), na Rádio Gaúcha, e lá fomos nós, mais o amigo Norberto Barufaldi, encontrar a dupla Kelly Matos e Paulo Rocha nas ruínas de São Miguel, essa terra mágica que abriga o sítio arqueológico mais bem preservado de todos os territórios missioneiros no Rio Grande do Sul.

Acabei fazendo uma figuração no Super Sábado, neste cenário mágico das ruínas avermelhadas em contraste com a grama verde, sentada ao lado de Gabriel Ortaça, que com a irmã Marianita, levou música aos ouvidos de quem nos escutava ou assistia pelo YouTube.

O "Super Sábado", da Rádio Gaúcha, foi apresentado no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. Kyane Sutelo / Agência RBS

Claudete nos falou da história das Missões, desfez alguns mitos e mostrou detalhes das esculturas de santos de madeira que passam despercebidos aos nossos olhos de leigos. Para completar a bancada, Jair das Facas, um artesão que trabalha o aço com olhar de artista.

Pensei na canção de Dorival Caymmi, que diz "você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá", para perguntar se você já foi às Missões. Se a resposta for não, minha recomendação é a mesma de Caymmi: "Então vá".

Já na entrada do sítio arqueológico foi possível sentir uma energia que não se explica. Reza a lenda que é o espírito de Sepé Tiaraju, avisando que "esta terra tem dono".

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Não pretendo resumir aqui a história das missões jesuíticas nem entrar em polêmicas. Faço apenas um convite para conhecer as Missões, essa terra que se estende por vários municípios, cada um com suas belezas, suas delícias e uma gente que esbanja simpatia.

São Miguel está bem diferente da cidadezinha que conheci quando meus filhos eram pequenos. Enfeitou-se para os 400 anos com ruas largas e limpas e agora tem um hotel que convida à contemplação e ao descanso.

É o Tenondé, com seus jardins bem cuidados e o horizonte largo que levou os jesuítas a escolherem esse ponto do Rio Grande para instalar uma das reduções. Há também pousadas e famílias que alugam quartos pelo Airbnb, quando se buscam opções mais em conta.

O que não mudou é a grandiosidade das ruínas onde, no início dos anos 1990, cantou José Carreras.

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O espetáculo de Som e Luzes de cada entardecer segue atraindo turistas, que só não são em maior número porque o caminho até aqui é repleto de obstáculos.

Por terra, são cerca de sete horas de viagem desde Porto Alegre, trilhando estradas em obras, outras mal conservadas, que carecem de duplicação ou de terceiras faixas.

O sacrifício compensa quando se chega a esta terra produtora de grãos, alguns deles, como o trigo e milho, trazidos pelos jesuítas.