Você já foi às Missões? Não? Então vá, para conhecer uma história de 400 anos

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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Opinião

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