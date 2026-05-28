União de Zema e Caiado faz sentido em cenário de polarização

Adversários por enquanto, Caiado e Zema podem se reunir em chapa na disputa pela Presidência. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Caiado, Zema e Renan Santos estão tecnicamente empatados nos principais levantamentos e, na prática, disputam a mesma fatia do eleitorado de Flávio. Logo, teriam que trabalhar para desidratar o candidato do PL, o que todos têm tentado evitar até agora.

Como ainda faltam quatro meses e alguns dias para eleição, com uma Copa do Mundo no meio, o movimento de Zema e Caiado tem lógica. O temor na centro-direita é que surjam novas denúncias contra Flávio Bolsonaro, que mentiu dizendo não ter qualquer relação com Daniel Vorcaro. Diante das provas de que havia entre eles uma relação estreita e que o banqueiro liberou R$ 62 milhões dos R$ 134 milhões prometidos para o filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, teve de voltar atrás.

O episódio subtraiu pontos do candidato do PL, mas não foi suficiente para fazer os adversários crescerem. A união de Caiado e Zema seria uma espécie de rede de segurança para evitar a vitória de Lula no primeiro turno, no caso de a candidatura de Flávio se desidratar. A hipótese de um quarto mandato de Lula apavora setores do empresariado, ainda mais agora que o presidente abraçou pautas incômodas para a direita, como o fim da jornada 6x1, e tenta adotar medidas populistas (a exemplo do fim da taxa das blusinhas) para conquistar os votos das classes menos favorecidas.

Em se concretizando a fusão das chapas, quem ficaria na cabeça, se nas pesquisas estão tecnicamente empatados, com leve vantagem numérica para Caiado? O ex-governador de Goiás está em um partido maior, mas o peso do seu Estado é incomparavelmente menor do que o de Minas. Caiado tem a preferência do agro, mas Zema tem mais potencial nas cidades.

E Renan Santos? O candidato do Missão acha que pode tirar votos de Flávio e de Lula, por dominar a linguagem da internet e ter mais chances de conquistar o voto dos jovens.

Caso seja Caiado a abrir mão da cabeça se chapa, será a segunda vez que o governador Eduardo Leite perde a indicação de seu partido para um candidato que desiste da candidatura no meio do caminho.