Troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro tem impacto de uma bomba na campanha

Flávio Bolsonaro negou envolvimento e disse que vazamento é "mentira". VITOR SOUZA / AFP

Registre-se que Flávio sempre negou qualquer proximidade com Vorcaro, mesmo ele tendo doados R$ 3 milhões para a campanha do pai em 2022.

Além de mensagens de visualização única, como as que semearam dúvidas sobre o conteúdo das conversas de Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, há uma frase de Flávio que pode ser definida como nitroglicerina pura:

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”, escreveu Flávio no dia 16 de novembro, véspera da prisão de Vorcaro, depois de duas mensagens de visualização única.

Essa proximidade já seria escandalosa para um candidato a presidente, mas a história é muito pior. O contexto da relação é o financiamento do filme sobre a vida de Bolsonaro, uma superprodução com pretensões e elenco hollywoodianos.

A reportagem do Intercept menciona uma negociação para liberar R$ 134 milhões para o longa — não como patrocínio, com menção nos créditos, mas como investimento. Os documentos repassados pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado mostram que o Master pagou R$ 2,329 milhões em 2025 diretamente à Entre Investimentos e Participações, empresa que teria sido utilizada para repasses de dinheiro à produção do filme.

O publicitário Tiago Miranda, citado pelo Intercept, confirmou à coluna de Malu Gaspar, de O Globo, que intermediou a negociação de muito mais: R$ 62 milhões. Os repasses só não chegaram aos R$ 134 milhões porque o Master entrou em queda livre, Vorcaro foi preso e tornou-se uma testemunha-bomba, que tenta negociar um acordo de delação premiada que não deve se concretizar.

Confrontado com as provas, restou a Flávio admitir que é tudo verdade e se defender dizendo que não há dinheiro público envolvido e que não houve troca de favores. Mas é dinheiro sujo. Vorcaro lesou o Fundo Garantidor de Crédito e fundos de pensão que investiram no Master a poupança de servidores públicos.

Nota de Flávio Bolsonaro