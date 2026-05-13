Troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro tem impacto de uma bomba na campanha

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

“Estarei sempre contigo” 
Opinião

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