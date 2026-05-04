TRE-RS elege a presidente que vai comandar a eleição de 2026

Atual vice-presidente e corregedora eleitoral, a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez foi eleita nesta segunda-feira (4) presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Caberá a ela presidir as eleições de outubro, quando os gaúchos votarão para eleger presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.
Maria de Lourdes substituirá o desembargador Mario Crespo Brum. A posse está marcada para o dia 22 de maio, às 17h, no plenário do TRE-RS.
O desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard será o vice-presidente e corregedor eleitoral.
A cerimônia, dirigida pelo atual presidente, desembargador Mário Crespo Brum, também contou com as posses da desembargadora eleitoral Fernanda Ajnhorn como membro efetivo, e do desembargador Ricardo Bernd como substituto do Pleno.