TRE-RS elege a presidente que vai comandar a eleição de 2026

Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez presidirá eleições de outubro no Estado. Eduardo Nichele / Divulgação

Atual vice-presidente e corregedora eleitoral, a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez foi eleita nesta segunda-feira (4) presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Caberá a ela presidir as eleições de outubro, quando os gaúchos votarão para eleger presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

Maria de Lourdes substituirá o desembargador Mario Crespo Brum. A posse está marcada para o dia 22 de maio, às 17h, no plenário do TRE-RS.

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O desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard será o vice-presidente e corregedor eleitoral.