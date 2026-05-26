Ospa durante apresentação de concerto no Teatro Dante Barone, em 2015. Carlos Macedo / Agencia RBS

Fechado desde 2024 para reforma, o Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, será reaberto no dia 19 de junho com um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Uma das peças a serem executadas será "O Guarani", de Carlos Gomes, que a Ospa tocou na inauguração do teatro, então chamado de auditório, em 1970.

A programação de reinauguração começa com uma recepção aos convidados, às 17h30min, no Vestíbulo Nobre da Assembleia. Às 18h, o presidente da Assembleia, Sergio Peres, abre a porta do teatro e conduz o público até as cadeiras. A entrada é franca, de acordo com a ordem de chegada, até o limite da lotação, de 630 lugares.

De acordo com a diretora de Cultura da Assembleia, Michele Limeira, o público será acolhido com uma apresentação de Gilberto Monteiro, artista regional que compôs Milonga das Missões. Depois de Monteiro tocar três músicas, haverá uma rápida solenidade de inauguração, com discursos breves das autoridades e descerramento de placa.

Começa, então, o esperado concerto da Ospa, que executará peças de compositores de diferentes nacionalidades para homenagear as etnias que formam a identidade do Rio Grande do Sul.

A reforma que garantiu a modernização das instalações e a substituição de equipamentos defasados de luz e som custou R$ 31 milhões.

A reinauguração

Quando: 19 de junho, às 19h

Programa

Antônio Carlos Gomes | Sinfonia da ópera “Il Guarany”

Frédéric Chopin | Concerto para Piano Nº 2 em Fá menor, Op. 21

Piotr Ilyich Tchaikovsky | Capricho italiano, Op. 45, TH 47

Solista: André Loss - Piano