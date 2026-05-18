Segue rendendo o bateu, levou das campanhas de MDB e PL

Segue rendendo o bateu, levou das campanhas de Gabriel Souza (MDB) e Luciano Zucco (PL). Depois de Gabriel e seu vice, Ernani Polo (PSD), lançarem a marca “100% RS”, o coordenador do plano de governo de Zucco, Leonardo Pascoal, fez uma publicação no Instagram respondendo com uma crítica e acusando os adversários de "murismo".
Nesta terça-feira (18), o presidente do PSD estadual, Artur Lemos, respondeu que Gabriel e Polo têm candidato a presidente, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, mas na campanha a prioridade é o Rio Grande do Sul.
“A coordenação da pré-campanha de Gabriel e Ernani agradece a Leonardo Pascoal por vestir a carapuça sobre o conceito da pré-campanha lançado neste final de semana. Ao reconhecer publicamente que Zucco não é 100% RS, o PL atesta que coloca a si próprio e seu candidato a presidente acima dos interesses do Estado, vinculando o Rio Grande apenas ao que acontece na eleição nacional. Ser uma ilha é exatamente isso: isolar-se ao tratar o outro lado como inimigo, explodindo pontes, levando a direita para o extremo quando deveria levá-la para o centro, sendo capaz de construir avanços e não apenas conflitos”, escreveu Lemos em nota à coluna.
Ao final, o vice-presidente do PSD provocou: “Sugerimos que o candidato do PL passe a aceitar debates, pois assim ele também deixaria de isolar-se numa ilha na hora de dividir com os gaúchos suas ideias e propostas, ou a falta delas”.