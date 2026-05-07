Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Guinada à direita
Notícia

Schirmer vira conselheiro de Zucco e irrita companheiros do MDB

Secretário de Planejamento de Porto Alegre colabora com o plano de governo na área de segurança

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS