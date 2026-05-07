Schirmer vira conselheiro de Zucco e irrita companheiros do MDB

Cezar Schirmer é filiado no MDB desde os anos 1970 e é atual secretário de Planejamento no governo de Sebastião Melo na Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O que ainda faz Cezar Schirmer no MDB?

Essa é a pergunta que companheiros históricos de partido se fazem diante do envolvimento do secretário de Planejamento de Porto Alegre com a campanha de Luciano Zucco (PL) a governador.

Schirmer, que teve o MDB como seu único partido na vida, vem flertando com o PL há mais tempo, mas agora tornou-se conselheiro de Zucco não apenas para assuntos de segurança pública, como para questões políticas. Nos bastidores, é cotado para retornar à Secretaria da Segurança, cargo que ocupou no governo de José Ivo Sartori (MDB), caso Zucco seja eleito.

Em 2022 ele integrou o grupo dissidente que apoiou a candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) ao Piratini, mesmo sendo Gabriel Souza (MDB) o vice de Eduardo Leite, então no PSDB. Do grupo, faziam parte, entre outros, o prefeito Sebastião Melo, o deputado federal Osmar Terra, o ex-deputado Marco Alba e sua esposa, Patrícia.

Terra acabou migrando para o PL, sem esperar pela janela partidária, porque o MDB entendeu que o melhor era que saísse logo, já que na prática integrava a bancada do PL.

Hoje, Melo declara apoio a Gabriel e sua esposa, Valéria, integra a ala feminina na coordenação de campanha, ao lado de Patrícia Alba.

Assim que surgiu a informação de que Schirmer estava engajado na campanha de Zucco, o presidente do MDB de Santa Maria, Igor Severo, pediu a abertura de processo na Comissão de Ética, que até agora não andou (leia na íntegra).

A coluna vem tentando entender o que Schirmer pretende fazer, mas ele tem evitado falar. Na terça-feira (5), disse ao jornalista Henrique Ternus que estava retornando de uma viagem a Portugal e só poderia conversar nesta quinta-feira (7). Procurado novamente, disse que na semana que vem terá uma decisão e que está “maturando o assunto”.

No MDB, antigos companheiros estão revoltados, mas evitam falar publicamente “para não dar ibope”. Gabriel Souza, o candidato do partido ao governo, também não quer se manifestar, mas não esconde a decepção com a guinada do antigo companheiro na direção do bolsonarismo.

Leia a representação contra Schirmer