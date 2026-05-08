Saiba para quanto vai o piso regional com reajuste proposto pelo governo Leite

Governador Eduardo Leite enviou proposta de reajuste à Assembleia nesta sexta-feira (8). Jeff Botega / Agencia RBS

É de 5,35% o reajuste proposto pelo governo de Eduardo Leite para o piso regional do Rio Grande do Sul. O índice foi definido usando um critério técnico — a inflação acumulada em 12 meses (medida pelo INPC), mais a variação consolidada do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de 1,3%. O critério é o mesmo usado na correção do salário mínimo nacional, com a diferença que a data base é maio e não janeiro.

As centrais sindicais pediam 10% e as federações empresariais queriam limitar o reajuste à variação da inflação, mas o governo optou pela forma que considerou aceitável para os dois lados em um contexto de incerteza na economia. O projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa na tarde desta sexta-feira (8).

Se a Assembleia aprovar o reajuste, a primeira faixa do piso regional passará para R$ 1.884,75 (ante os R$ 1789,04 atuais), a contar de 1º de maio, superando o valor do Estado de São Paulo, que é de ficará em R$ 1.874 com o reajuste de 3,9% proposto pelo governo de Tarcísio Freitas. O valor supera também o de Santa Catarina, de R$ 1.842. Ficará abaixo apenas do Paraná, que corrigiu o piso em 6,11%, elevado o mínimo no Estado para R$ 2.105,34.

Na faixa 2, o valor passará para R$ 1.928,15. Na 3, para R$ R$ 1.971,89, na 4 para R$ 2.049,76 e na 5 para R$ 2.388,50.

Confira os valores para cada categoria

Faixa 1: R$ 1.884,75

na agricultura e na pecuária;

nas indústrias extrativas;

em empresas de capturação do pescado (pesqueira);

empregados domésticos;

em turismo e hospitalidade;

nas indústrias da construção civil;

nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;

em estabelecimentos hípicos;

empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes - "motoboy";

empregados em garagens e estacionamentos.

Faixa 2: R$ 1.928,15

nas indústrias do vestuário e do calçado;

nas indústrias de fiação e de tecelagem;

nas indústrias de artefatos de couro;

nas indústrias do papel, papelão e cortiça;

em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;

empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;

empregados em estabelecimentos de serviços de saúde;

empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza;

nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call centers), telemarketing, call centers, operadores de voip (voz sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares;

empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares.

Faixa 3: R$ 1.971,89

nas indústrias do mobiliário;

nas indústrias químicas e farmacêuticas;

nas indústrias cinematográficas;

nas indústrias da alimentação;

empregados no comércio em geral;

empregados de agentes autônomos do comércio;

empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;

movimentadores de mercadorias em geral;

no comércio armazenador;

auxiliares de administração de armazéns gerais.

Faixa 4: R$ 2.049,76

nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;

nas indústrias gráficas;

nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;

nas indústrias de artefatos de borracha;

em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;

em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;

nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;

auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);

empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional;

marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros;

vigilantes;

marítimos do primeiro grupo de aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmara e saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores).

Faixa 5: R$ 2.388,50