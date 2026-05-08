Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Salário mínimo gaúcho
Notícia

Saiba para quanto vai o piso regional com reajuste proposto pelo governo Leite

Valor previsto em projeto de lei é superior ao dos Estados de São Paulo e Santa Catarina, e fica abaixo do mínimo do Paraná

Rosane de Oliveira

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