Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Crônica de domingo
Opinião

Rumo aos cem anos, Rádio Gaúcha se renova e nos presenteia com uma filha em Passo Fundo 

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Rosane de Oliveira

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