Rumo aos cem anos, Rádio Gaúcha se renova e nos presenteia com uma filha em Passo Fundo 

CEO do Grupo RBS, Patrícia Fraga anunciou as novidades ao vivo no "Gaúcha Atualidade". GZH/YouTube / Reprodução

Na terra em que tudo começou, com Maurício Sirotsky sendo a voz do poste na praça em frente à catedral de Passo Fundo, agora é possível ouvir a Rádio Gaúcha com som local, pelas ondas do rádio. Isso pode parecer pouco para quem tem a possibilidade de acompanhar a programação pelo aplicativo de GZH ou pelo YouTube em qualquer lugar do mundo, mas é tão simbólico que eu não poderia tratar de outro assunto neste domingo (31). É um sonho que se realiza às vésperas do centenário dessa rádio na qual trabalho há mais de duas décadas com a mesma paixão do primeiro dia.

Nos últimos anos, sempre que ia Passo Fundo perguntava ao nosso gerente Mauro Vanin quando teríamos uma Gaúcha no Planalto Médio. Era a pergunta que ouvia de empresários, amigos e ouvintes a quem não conheço pessoalmente desde que vieram à luz as Gaúchas Santa Maria, Serra e Zona Sul. Faltava Passo Fundo. Agora não falta mais.

No dia em que Vanin me contou o que até então era segredo, estávamos em Santa Rosa e nos abraçamos com aquela sensação de "valeu a pena". Ele foi gigante na identificação de oportunidades e agora celebra o cumprimento do que era uma de suas metas de vida.

Para mim, que nasci em Campos Borges, no que considero parte da Grande Passo Fundo por ser a cidade de referência para tudo, é uma emoção poder falar dessa mais nova filha da Gaúcha, que está na frequência 101.9. Agora podemos ouvir a Gaúcha no rádio de casa ou no radinho de pilha com som local. Mas não é só isso. Logo, teremos parte da programação produzida por uma equipe local para dar maior visibilidade ainda ao que já é mostrado em GZH e pela RBS TV. Quero estar lá para celebrar com a minha região o que é uma conquista de todos nós que fazemos da Rádio Gaúcha uma campeã de audiência.

Leandro Staudt e Mariana Ceccon apresentaram o Gaúcha+ da mesma praça onde seu Maurício plantou a semente do que viria a ser o Grupo RBS. E o Vanin estava lá, emocionado como o pai de uma criança muito desejada.

Falo da Gaúcha Passo Fundo com tanto entusiasmo que corro o risco de esquecer outras novidades importantíssimas anunciadas na quarta-feira pela nossa CEO Patrícia Fraga, em um Atualidade feito do Largo Glênio Peres, esse local que chamamos de coração de Porto Alegre. Agora a Gaúcha tem um canal próprio no YouTube, para ser ouvida (e encontrada) pelos seus ouvintes espalhados pelo mundo. No Instagram, o perfil @radiogaucha mostrará os bastidores do nosso trabalho — e podem se preparar porque em ano de eleição e de Copa do Mundo, eles serão mais interessantes do que nunca.