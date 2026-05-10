Rossetto cobra governo Leite por não pedir urgência na votação do novo piso regional 

Rossetto vai procurar o chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, e apelar para que o governo peça votação em regime de urgência. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

Protocolado na sexta-feira (8) pelo governador Eduardo Leite, o projeto de correção do piso regional no Rio Grande do Sul provocou indignação no deputado Miguel Rossetto, líder da bancada do PT. O problema não é o índice de correção, de 5,35%, mas o fato de Leite não ter pedido votação em regime de urgência.

— Isso é grave, porque fará com que o projeto leve cerca de 45 dias para ser votado, causando prejuízos a mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras que dependem do piso regional. Além disso, o piso não é retroativo — reclama.

Nesta segunda-feira (11), Rossetto vai procurar o chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, e apelar para que o governo peça votação em regime de urgência.

Confira os valores para cada categoria

Faixa 1: R$ 1.884,75

na agricultura e na pecuária;

nas indústrias extrativas;

em empresas de capturação do pescado (pesqueira);

empregados domésticos;

em turismo e hospitalidade;

nas indústrias da construção civil;

nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;

em estabelecimentos hípicos;

empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes - "motoboy";

empregados em garagens e estacionamentos.

Faixa 2: R$ 1.928,15

nas indústrias do vestuário e do calçado;

nas indústrias de fiação e de tecelagem;

nas indústrias de artefatos de couro;

nas indústrias do papel, papelão e cortiça;

em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;

empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;

empregados em estabelecimentos de serviços de saúde;

empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza;

nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call centers), telemarketing, call centers, operadores de voip (voz sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares;

empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares.

Faixa 3: R$ 1.971,89

nas indústrias do mobiliário;

nas indústrias químicas e farmacêuticas;

nas indústrias cinematográficas;

nas indústrias da alimentação;

empregados no comércio em geral;

empregados de agentes autônomos do comércio;

empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;

movimentadores de mercadorias em geral;

no comércio armazenador;

auxiliares de administração de armazéns gerais.

Faixa 4: R$ 2.049,76

nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;

nas indústrias gráficas;

nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;

nas indústrias de artefatos de borracha;

em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;

em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;

nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;

auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);

empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional;

marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros;

vigilantes;

marítimos do primeiro grupo de aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmara e saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores).

Faixa 5: R$ 2.388,50