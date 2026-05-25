Rombo bilionário nos regimes de aposentadoria dos municípios gaúchos acende alerta no TCE

Conselheiro Edson Brum comanda Escola do Tribunal de Contas que fará palestras com vereadores. Julio Soares / Divulgação

O alarme que soa nas contas de boa parte das prefeituras preocupa o Tribunal de Contas do Estado, que está empenhado em alertar vereadores e servidores municipais para necessidade de ajustes nos sistemas próprios de previdência e como fazê-los. Nesta terça-feira (26), a corte dá início a uma série de encontros regionais para oferecer suporte técnico às Câmaras Municipais na construção de reformas previdenciárias.

No Estado, 331 municípios têm sistemas próprios de previdência. Cada prefeitura contribui com R$ 1 para cada real descontado dos servidores. Esse dinheiro é investido em um fundo para pagamento da aposentadoria dos servidores. Somadas, estas contas acumulam R$ 38 bilhões.

Entretanto, segundo o conselheiro Edson Brum — que elegeu o déficit previdenciário como prioridade para sua gestão à frente da Escola do Tribunal de Contas —, seriam necessários R$ 80 bilhões para que os municípios cumprissem com suas obrigações com os aposentados.

A defasagem aparece porque parte dos regimes de previdência foi criada sem estudos de sustentabilidade a longo prazo. Também há prefeitos que usaram valores do fundo para cobrir outras despesas ou custear a construção de sede própria e devolveram o recurso parcelado, sem juro ou correção monetária, ou então aplicaram o dinheiro do fundo em investimentos de risco.

Para dar conta do déficit, o TCE entende como única solução que cada município encaminhe uma reforma previdenciária. Isso demandará amplo entendimento técnico dos servidores, para elaborar os cálculos e as medidas necessárias, e dos vereadores, a quem caberá aprovar o novo regime pensando além do viés político. Sem as reformas, os municípios correm o risco de ver seu servidor público se aposentar e não ter o que receber pelo tempo de contribuição.

O ciclo de palestras com técnicos do tribunal começa nesta terça na Universidade Franciscana de Santa Maria, atendendo municípios da região Central do Estado. Na quinta-feira (28), o grupo de técnicos estará em Pelotas, para atender representantes das regiões Sul e Campanha. As agendas seguirão percorrendo o Rio Grande do Sul até o final de junho, e passarão ainda por Passo Fundo (9 de junho), Santo Ângelo (11 de junho), Porto Alegre (22 de junho) e Caxias do Sul (26 de junho).

— Técnicos do tribunal vão tirar dúvidas dos vereadores. Vão apresentar números específicos de cada cidade, apresentar conhecimento de dados técnicos. Os encontros também são abertos para os gestores de cada fundo previdenciário, mas são focados nos vereadores. Tem municípios que sempre fizeram a lição de casa, mas outros não fizeram os repasses necessários — explica Edson Brum.