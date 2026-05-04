Reajuste do piso estadual deve ser definido até a próxima semana

Deve ser definido até a próxima semana o percentual de reajuste do piso regional no Rio Grande do Sul. O assunto foi discutido nesta segunda-feira (4) pelo chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, em duas reuniões separadas — uma com representantes das federações empresariais e outra com líderes das centrais sindicais.
Pela manhã, o secretário recebeu presidentes de federações empresariais — Claudio Bier (Fiergs), Luiz Carlos Bohn (Fecomércio) e Domingos Velho Lopes (Farsul), que sugerem reajustar o piso pela inflação.
À tarde, foi a vez de representantes de centrais sindicais — CUT (Central Única dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), UGT (União Geral dos Trabalhadores), Força Sindical, Fecosul (Federação dos Empregados no Comércio), Fórum Sindical e Fetar (Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais). Os sindicalistas sugeriram reduzir a proposta inicial de 15,98% para 10%.
Novas agendas estão previstas nesta semana com a finalidade de bater o martelo em relação ao percentual, que deve ficar em uma faixa intermediária entre o pedido dos trabalhadores e a oferta dos empregadores. O projeto será encaminhado à Assembleia nos próximos dias.
Com valores para cinco faixas, o mínimo regional incide sobre o salário de categorias de trabalhadores que não têm previsão de reajuste em convenções ou acordos coletivos. Nos dois encontros na Casa Civil, técnicos da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional apresentaram estudos sobre a evolução do piso nos últimos anos.