Reajuste do piso estadual deve ser definido até a próxima semana

Deve ser definido até a próxima semana o percentual de reajuste do piso regional no Rio Grande do Sul. O assunto foi discutido nesta segunda-feira (4) pelo chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, em duas reuniões separadas — uma com representantes das federações empresariais e outra com líderes das centrais sindicais.

Pela manhã, o secretário recebeu presidentes de federações empresariais — Claudio Bier (Fiergs), Luiz Carlos Bohn (Fecomércio) e Domingos Velho Lopes (Farsul), que sugerem reajustar o piso pela inflação.

À tarde, foi a vez de representantes de centrais sindicais — CUT (Central Única dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), UGT (União Geral dos Trabalhadores), Força Sindical, Fecosul (Federação dos Empregados no Comércio), Fórum Sindical e Fetar (Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais). Os sindicalistas sugeriram reduzir a proposta inicial de 15,98% para 10%.

Novas agendas estão previstas nesta semana com a finalidade de bater o martelo em relação ao percentual, que deve ficar em uma faixa intermediária entre o pedido dos trabalhadores e a oferta dos empregadores. O projeto será encaminhado à Assembleia nos próximos dias.