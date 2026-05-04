Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

No caminho do entendimento
Notícia

Reajuste do piso estadual deve ser definido até a próxima semana

Federações empresariais oferecem reajuste pela inflação e trabalhadores sugeriram reduzir a proposta inicial de 15,98% para 10%

Rosane de Oliveira

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