Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Justiça Gaúcha
Notícia

Quem são os indicados para duas vagas de desembargador no TJ-RS

Listas tríplices foram entregues nesta terça-feira ao governador pelo presidente da corte

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS