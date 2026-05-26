Quem são os indicados para duas vagas de desembargador no TJ-RS

Encontro de Eduardos: Uhlein, presidente do TJ, e Leite, governador gaúcho. Eduardo Nichele / TJRS / Divulgação

A entrega das listas tríplices com os nomes aprovados pelo órgão Especial do Tribunal de Justiça, nesta terça-feira (26), foi um encontro de Eduardos. No Salão do Oratório do Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite recebeu do desembargador Eduardo Uhlein a relação com os seis aprovados.

Os dois foram fotografados por Eduardo Nichele, na presença do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

Na classe dos advogados, foram eleitas Cláudia Lima Marques, Anair Isabel Schaefer e Bianca Carolina Hilgert.

Na classe do Ministério Público, foram eleitos a Promotora de Justiça Vera Lucia da Silva Sapko, a Procuradora de Justiça Heloísa Helena Zigliotto e o Promotor de Justiça Tiago de Menezes Conceição.