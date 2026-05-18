Quais são as apostas femininas do PL na eleição para a Câmara e a Assembleia

A falta de mulheres competitivas para preencher a cota de 30% prevista na legislação não é problema para o PL no Rio Grande do Sul. O presidente estadual do partido, Giovani Cherini, garante que o partido vai apresentar uma nominata consistente de candidatas.
— Isso está sendo possível graças ao trabalho desenvolvido pelo PL Mulher RS, com o apoio e incentivo de Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, que investe na formação, no fortalecimento e na valorização da participação feminina na política.
Diferentemente de outros partidos, o PL-RS exige que a composição dos diretórios municipais tenha, no mínimo, 50% de mulheres para que sejam homologados, o que incentiva a participação feminina na política.
As principais apostas do PL para a Câmara dos Deputados são:
- Fernanda Barth, vereadora de Porto Alegre
- Grazi Camargo, líder do SOS Agro
- Tati Furlan, médica de Caxias do Sul
Para a Assembleia Legislativa, Cherini destaca como principais pré-candidatas:
- Adri Cherini, presidente estadual do PL Mulher
- Adriana Lara, deputada estadual e pré-candidata à reeleição
- Kelly Moraes, deputada estadual e pré-candidata à reeleição
- Camila Nunes, filha do deputado Bino Nunes
- Comandante Nádia, vereadora em Porto Alegre
- Aly Klemt, comunicadora, empresária e advogada
- Vanice de Matos, gestora pública e líder política na região de Santa Rosa