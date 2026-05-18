Quais são as apostas femininas do PL na eleição para a Câmara e a Assembleia

Mulheres terão representantes na direita para escolher nas urnas em outubro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A falta de mulheres competitivas para preencher a cota de 30% prevista na legislação não é problema para o PL no Rio Grande do Sul. O presidente estadual do partido, Giovani Cherini, garante que o partido vai apresentar uma nominata consistente de candidatas.

— Isso está sendo possível graças ao trabalho desenvolvido pelo PL Mulher RS, com o apoio e incentivo de Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, que investe na formação, no fortalecimento e na valorização da participação feminina na política.

Diferentemente de outros partidos, o PL-RS exige que a composição dos diretórios municipais tenha, no mínimo, 50% de mulheres para que sejam homologados, o que incentiva a participação feminina na política.

As principais apostas do PL para a Câmara dos Deputados são:

Fernanda Barth, vereadora de Porto Alegre

Grazi Camargo, líder do SOS Agro

Tati Furlan, médica de Caxias do Sul

Para a Assembleia Legislativa, Cherini destaca como principais pré-candidatas: