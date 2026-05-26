PSDB oficializa Cláudio Diaz como vice de Maranata na disputa pelo Piratini

Cláudio Diaz (E) e Maranata (C) nesta segunda-feira (25). Lu Freitas / Divulgação

Agora é oficial. O vice de Marcelo Maranata, pré-candidato do PSDB ao Piratini, será o ex-deputado Cláudio Diaz, que retornou ao partido em março deste ano. Diaz, que era pré-candidato ao Senado, aceitou o convite para substitui Betty Cirne Lima, que optou por continuar à frente do Parque de Exposições Assis Brasil.

O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (25), durante a festa de comemoração dos 50 anos de Maranata. A festa lotou o CTG Gomes Jardim, em Guaíba, cidade onde Maranata foi reeleito prefeito. O evento, de caráter solidário, arrecadou cobertores que serão doados.

Em 1988, Diaz participou da fundação do PSDB, partido do qual já foi presidente estadual e vice-presidente nacional. Foi deputado federal pela sigla entre julho de 2008 e início de 2011. O agora pré-candidato a vice-governador tem 72 anos, é médico veterinário, pecuarista e o leiloeiro rural mais antigo do Brasil em atividade.

Presidente estadual do partido, o vereador Moisés Barboza celebrou o aceite do convite feito a Diaz:

— Além de ter sido nosso deputado federal e presidente estadual, Cláudio Diaz é, para mim particularmente, um dos políticos mais íntegros e admiráveis do Rio Grande do Sul. Com ele aprendi muito do que sou na vida pública. Com toda a certeza, teremos uma chapa formada por políticos experientes, honestos e que atravessarão o Estado apresentando um projeto de esperança aos gaúchos e gaúchas.