PSDB faz convite para vice de Maranata e prepara anúncio oficial da chapa

Claudio Diaz e Marcelo Maranata cumpriram agendas em Rio Grande nesta quarta-feira (13). Lu Freitas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Durante agenda com o pré-candidato do PSDB a governador, Marcelo Maranata, em sua terra natal, Cláudio Diaz foi oficialmente convidado a ser candidato a vice-governador na chapa tucana. Maranata está desacompanhado desde que Betty Cirne Lima desistiu de concorrer para dedicar-se à Expointer, na direção do Parque Assis Brasil.

Diaz prometeu dar uma resposta oficial até o final do mês, mas nos bastidores sua candidatura a vice é dada como certa. No sábado (16), o PSDB irá reunir seus pré-candidatos no Circuito da Democracia, evento promovido pelo diretório nacional com palestras sobre eleições e o partido. A expectativa é de que o presidente estadual, Moisés Barboza, anuncie a chapa tucana neste encontro.

Com Diaz na disputa pelo Executivo, o PSDB deverá indicar o radialista e jornalista Milton Cardoso para concorrer ao Senado. A segunda vaga em disputa pelo Legislativo será do Cidadania, que mantém federação com os tucanos.

O nome favorito é do cantor Renato Jaguarão, que atua como assessor da deputada Any Ortiz (eleita pelo Cidadania, atualmente no PP).