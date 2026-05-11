Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eletrificação automotiva
Notícia

Projeto tira dos condomínios o poder de proibir carregadores para carros elétricos

Autor da proposta que tramita na Comissão de Constituição e Justiça é o deputado Thiago Duarte (PDT)

Rosane de Oliveira

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