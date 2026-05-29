Projeto bilionário da CMPC une gaúchos como à época do Polo Petroquímico

Projeto Natureza, da CMPC CMPC / Divulgação

O risco de o Rio Grande do Sul perder o investimento bilionário da CMPC em Barra do Ribeiro produziu um fenômeno raro na política estadual. Em um movimento que lembra o ocorrido nos anos 1970, quando o Estado disputava o Polo Petroquímico, políticos de diferentes partidos se uniram para defender o Projeto Natureza, que prevê investimento de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul e está travado por uma ação do Ministério Público Federal.

Embora a direção da empresa diga que está confiante na solução do impasse que envolve as comunidades indígenas, o atraso pode comprometer o projeto. Desde o primeiro momento, o projeto teve o apoio integral do governo do Estado, representado pelo governador Eduardo Leite, seu vice, Gabriel Souza, pré-candidato a governador, e por todos os secretários. Os pré-candidatos ao Senado na chapa de Gabriel, Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD) não perdem oportunidade de fazer a defesa apaixonada do projeto.

Gabriel Souza no Fórum de Sustentabilidade de CMPC Joel Vargas / Governo do RS/Divulgação

Nas últimas semanas, uma romaria de políticos tem visitado a fábrica de Guaíba para expressar apoio ao empreendimento.

Ex-prefeito de Guaíba, Maranata conhece como ninguém o impacto da CMPC na economia e na vida do município. Os prefeitos de Guaíba, Claudinha Jardim, de Barra do Ribeiro, João Francisco (MDB) e Rio Grande, Darlene Pereira, dos municípios mais impactados pelo investimento, cerraram fileiras em defesa da continuidade do licenciamento ambiental.

Juliana Brizola (no centro) e Edegar Pretto (à direita) em visita à fábrica da CMPC. Fernando dos Santos / Divulgação

Juliana e Pretto levaram um documento assinado também pelos pré-candidatos ao Senado Paulo Pimenta (PT) e Manuela D’Ávila (PSOL). Presidente estadual do PSB, Beto Albuquerque visitou a fábrica na semana passada e assumiu o compromisso com o projeto, em nome do partido.

O presidente da Assembleia, Sergio Peres (Republicanos), levou o apoio do Legislativo. Um documento em defesa do Projeto Natureza foi assinado por todas as bancadas, com exceção da do PSOL. Os deputados federais e os senadores estão na mesma toada. Dois deles, Marcel van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL), são candidatos ao Senado.