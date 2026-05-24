Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Segurança pública 
Opinião

Programa RS Seguro precisa ser mantido e valorizado no próximo governo 

Candidatos devem prestar atenção ao que está sendo feito, antes de propor soluções mágicas 

Rosane de Oliveira

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