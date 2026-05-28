Professores e servidores de escolas municipais de Passo Fundo poderão ganhar até 15 salários por ano

Bônus aos professores foi promessa de campanha do prefeito Pedro Almeida. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Em cumprimento a uma de suas promessas de campanha, o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou nesta quinta-feira (28) que encaminhará à Câmara projeto de lei que abre a possibilidade de pagamento de 14º e 15º salários a profissionais da educação municipal. O anúncio foi feito durante encontro com diretores das escolas municipais como “mais um avanço dentro da política de valorização da categoria”.

De acordo com o projeto, o 14º salário terá critérios simplificados, ligados principalmente à assiduidade, permitindo que praticamente todos os professores e servidores de escolas possam receber o benefício. Já o 15º salário estará relacionado a indicadores de desempenho e evolução de cada escola, em comparação com ela mesma.

Almeida destacou o esforço da administração para garantir responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, ampliar os investimentos na educação:

— Fazer gestão pública é tomar decisões e definir prioridades. Muitas vezes é fácil dizer que basta aumentar percentuais, mas isso impacta diretamente no orçamento e impede outros avanços. Mesmo assim, assumimos esse compromisso e hoje estamos muito felizes em anunciar que o projeto do 14º e do 15º salários está pronto e será encaminhado à Câmara.

O secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, reforçou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da área:

— Passo Fundo vai pagar o 14º e o 15º salários para todos os servidores da educação do município. É mais um dos grandes avanços que a rede pública municipal teve entre 2021 e 2026. Estamos falando de uma política construída com diálogo, planejamento e reconhecimento de quem está diariamente dentro das escolas.

A expectativa é de que um dos benefícios já possa ser pago no final deste ano, após aprovação do projeto pelo Legislativo.