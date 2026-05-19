Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Percalço no Legislativo 
Notícia

Problema no painel da Assembleia e agenda com Leite quase adiam votação do piso regional

Deputados não atingiram o quórum mínimo no início da sessão e bancadas precisaram chegar a acordo para deliberar sobre reajuste

Henrique Ternus

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