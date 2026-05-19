Problema no painel da Assembleia e agenda com Leite quase adiam votação do piso regional

Líderes das bancadas foram convocados para decidir sobre sessão extraordinária para votar reajuste. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Por pouco não foi adiada a votação do reajuste do piso regional do Estado, aprovado nesta terça-feira (19). No início da ordem do dia, apenas 25 deputados registraram presença, número abaixo do quórum mínimo (28 parlamentares), o que fez com que a sessão se encerrasse sem deliberação de projetos.

Provocado por deputados no plenário, o presidente Sérgio Peres (Republicanos) convocou os líderes de bancada, que acordaram em convocar uma sessão extraordinária imediatamente para votar somente a proposta do governo.

Com exceção do Novo e do União Brasil, todas as bancadas tiveram deputados faltantes. Os partidos com mais ausências foram PP, com cinco faltantes, e PSD, MDB e PDT, das quais quatro deputados de cada não registraram presença no início da sessão.

Parlamentares relataram problemas no painel eletrônico do plenário, que não teria registrado presença de deputados que estavam na sessão, caso de Kelly Moraes (PL) e Zé Nunes (PT). Ao longo da tarde, outros problemas com o sistema foram relatados, e os deputados devem pedir providências ao presidente da Casa.

Entre os governistas, o líder do governo, Frederico Antunes (PSD), foi ausência sentida durante a primeira verificação de quórum, por volta das 15h. O motivo do atraso foi uma reunião do partido, convocada pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário Artur Lemos para às 13h30min, no bairro Moinhos de Vento. O deputado Ernani Polo (PSD) também participou.

Mesmo insatisfeito com o horário do encontro do partido, do qual é recém-filiado, Frederico argumenta que teria chegado a tempo da ordem do dia não fosse o trânsito carregado que enfrentou no início da tarde.

A sessão começa sempre às 14h com o Grande Expediente, espaço utilizado pelos deputados para homenagens a personalidades, grupos ou entidades, que normalmente demanda cerca de uma hora. A ordem do dia, em que projetos são votados, começa na sequência, e é nesse momento que os deputados precisam registrar presença.