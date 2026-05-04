Primeira-dama de Porto Alegre atuará na coordenação da campanha de Gabriel Souza

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O MDB escolheu a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, para se juntar à coordenação da campanha de Gabriel Souza (MDB) e Ernani Polo (PSD). Ela dividirá a função com o prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes, e o secretário-geral do governo, Artur Lemos.
Esposa do prefeito da Capital, Sebastião Melo, Valéria foi comunicada da escolha em reunião nesta segunda-feira (4), na sede do partido. Sem nenhuma mulher na chapa majoritária (além de Gabriel e Polo, concorrerão ao Senado Germano Rigotto e Frederico Antunes), a ideia dos emedebistas é articular estratégias de campanha para dialogar diretamente com o público feminino.
— Valéria é uma companheira extraordinária. Com a sua chegada, o movimento de mulheres terá vida própria e estará conectado com as estratégias da campanha para liderar de fato as ações que farão a diferença no nosso projeto — celebrou Gabriel.
Na reunião que definiu Valéria no núcleo de coordenação da campanha, Gabriel e Polo foram acompanhados das esposas, Talise e Alessandra. A presidente do MDB Mulher, Cris Lohmann, a deputada Patrícia Alba, a prefeita de Cruz Alta, Paula Facco Librelotto, e a secretária estadual da Mulher, Ana Costa, também participaram do encontro.