"Quando a casa deixa de ser lar?": prêmio de redação da Ajuris propõe reflexão de estudantes

Estudantes dos ensinos Fundamental e Médio podem inscrever trabalhos no prêmio da Ajuris. Maiara Bersch / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Estudantes de escolas públicas do Estado já podem se inscrever na quinta edição do Prêmio Ajuris de Redação nas Escolas, que convida os alunos a refletirem sobre o tema "quando a casa deixa de ser lar?". O concurso vai reconhecer 10 jovens de instituições municipais, estaduais e federais, que já podem inscrever seus textos gratuitamente.

Promovida pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) em parceria com a Assembleia Legislativa, a premiação tem por objetivo incentivar a escrita e o pensamento crítico entre jovens, além de aproximar o ambiente escolar de temas recorrentes do cotidiano na sociedade e na Justiça.

Serão premiados os cinco melhores trabalhos de estudantes do Ensino Fundamental e cinco do Ensino Médio. O primeiro colocado de cada categoria ganhará um notebook e um voucher para uso em livraria (confira detalhes de premiação e inscrição abaixo).

As redações escolhidas serão publicadas em revista da premiação, e os 10 vencedores também participarão de uma capacitação sobre o funcionamento dos poderes Legislativo e Judiciário. Já as escolas que tiverem estudantes premiados receberão um computador cada.

As inscrições devem ser feitas pelas próprias escolas, que poderão registrar até quatro alunos, sendo dois para a categoria Ensino Fundamental e dois do Ensino Médio. O cadastro dos trabalhos pode ser feito até o dia 29 de maio, pelo site da premiação.

Além das capacitações, os vencedores receberão as seguintes premiações: