Prefeitura de Porto Alegre anuncia primeiro evento na Usina do Gasômetro após restauro

Revitalização da Usina do Gasômetro foi concluída em 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Já está definido o primeiro grande evento que será realizado na Usina do Gasômetro após o restauro promovido pela prefeitura de Porto Alegre. Entre os dias 19 e 22 de maio, o espaço sediará o 3º Encontro Internacional de Urbanismo em Áreas Centrais, que reunirá gestores públicos, urbanistas, pesquisadores, investidores e agentes culturais para debater a requalificação de centros urbanos contemporâneos.

Serão quatro dias de discussões sobre requalificação urbana e o futuro das cidades. A palestra magna ficará a cargo do arquiteto dinamarquês Jan Gehl, considerado uma referência internacional em desenho urbano, que acumula experiência de ter atuado em processos de qualificação urbana de cidades como Copenhague, Nova York e Melbourne.

Na sua apresentação, Gehl falará sobre intervenções acessíveis e orientadas às pessoas para contribuir com a qualidade de vida nas cidades. Além dele, gestores e urbanistas de 20 cidades, como Quito, Medellín, Paris e seis capitais de diferentes regiões do Brasil, irão palestrar no evento.

Porto Alegre foi escolhida para sediar o encontro promovido pela Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais em função das obras de qualificação do Centro Histórico previstas no programa POA Futura. O encontro tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal. As edições anteriores foram realizadas em Campinas e Recife.

O evento tem ingressos gratuitos para os painéis em todos os dias. As inscrições podem ser realizadas pelo Sympla, onde também é possível conferir a programação completa dos quatro dias.

Em março, a prefeitura assinou acordo com o governo federal que cedeu o uso do espaço para o município. Um edital para ocupação dos espaços da Usina está aberto até 30 de junho. Há ainda a previsão de uma parceria público-privada (PPP) para gestão do prédio.