Prefeito desafia orientação do PP e declara apoio a Gabriel Souza

Apesar do seu partido, o PP, estar aliado a Luciano Zucco (PL), Anderson Mantei anunciou apoio a Gabriel Souza (MDB). Joel Vargas / Divulgação

Na abertura da Fenasoja, o prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei (PP), teve a oportunidade de conversar com o vice-governador Gabriel Souza (MDB) e com o deputado Ernani Polo (PSD), de quem é amigo. Os dois formam chapa que vai concorrer ao governo do Estado. Com cinco meses de antecedência, Mantei já abriu o voto: vai digitar o 15 de Gabriel, mesmo o seu partido tendo fechado aliança com o candidato do PL, Luciano Zucco.

O vídeo de uma entrevista ao jornal Noroeste, no qual Mantei declara apoio a Polo, que será vice de Gabriel, viralizou na região. Disse o prefeito:

— Eu sou Ernani Polo fora d’água, dentro d’água. Estou junto e tenho certeza de que estaremos juntos. Esta eleição é para definir quem vai para o segundo turno.

Ao tomar conhecimento do vídeo, a coluna questionou o prefeito se a declaração era autêntica ou poderia ter sido alterada por inteligência artificial.

— Não é IA. Sou eu mesmo — respondeu Mantei, que chegou a ser cotado para concorrer a deputado estadual, mas decidiu cumprir o mandato até o fim por ter mais vocação para o Executivo.

Além da amizade entre o prefeito e o candidato a vice de Gabriel, na decisão pesa também o fato de a aliança com Zucco ter sido imposta pela cúpula do PP, sem consulta às bases. O prefeito faz parte do grupo que defendia a realização de uma pré-convenção para decidir entre a aliança com o PL e a candidatura própria, mas não foi ouvido.

“Não sei comer e virar o cocho”, diz prefeito de Caibaté

Outro prefeito do PP na região Noroeste que decidiu se aliar a Gabriel e Polo é o de Caibaté, Daniel Herther. Na presença do vice-governador, Herther usou o microfone para declarar apoio e justificou sua posição, alfinetando os líderes do PP:

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— Nunca se teve tanto investimento do governo do Estado na região missioneira. É muito bonito vir aqui dar um abraço no Gabriel e agradecer, mas o agradecimento vai ser em outubro quando nós dermos seguimento a esse governo. Eu sou Progressista, sempre levantei a nossa bandeira, mas não estou aqui para fazer política. Temos que reconhecer o que está sendo aplicado em cada município. Eu não sei comer e virar o cocho. Eu não sei servir numa secretaria e depois abandonar o governo.

Ao final, elogiou o governo de Eduardo Leite e abriu o voto: