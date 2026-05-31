Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Valor elevado
Notícia

Prefeito de Ijuí devolve R$ 95 mil aos cofres públicos após polêmica sobre reajuste salarial

Projeto aprovado em 2023 que elevou vencimento do chefe do Executivo de Ijuí para R$ 36 mil mensais é alvo da Justiça

Felipe Matiasso*

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