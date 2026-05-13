Pré-candidato à Presidência estará no RS no próximo sábado

Augusto Cury e deputado Luís Tibé (Avante-MG) estarão em Gravataí no próximo sábado. Avante / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Pré-candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury cumprirá agenda no Rio Grande do Sul no próximo sábado (16). Em Gravataí, o escritor se apresentará como opção para comandar o país, ao lado dos presidentes dos diretórios nacional, deputado Luís Tibé (MG), e estadual, Paulo César.

Cury lançou sua candidatura com uma proposta afastada dos polos, priorizando o diálogo e uma convivência mais "equilibrada" entre os brasileiros. Seu projeto político é pautado na escuta e valorização das pessoas, a partir de uma política mais humanizada.

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O evento do partido será no CTG Aldeia dos Anjos, a partir das 18h, e terá a participação da primeira prefeita do partido no Estado, Jussara Caçapava, eleita em abril para comandar Cachoeirinha.