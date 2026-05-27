PPP da educação do governo estadual será tema de debate na Assembleia

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Frequentemente questionados sobre a parceria público-privada (PPP) para reforma e manutenção de escolas estaduais, deputados da Comissão de Educação concordaram em fazer uma reunião pública para debater a proposta. O encontro será no dia 12 de junho, e vai reunir autoridades, representantes do governo, comunidades escolares e até mesmo pré-candidatos a governador para esclarecer dúvidas sobre o tema.
A deputada Sofia Cavedon (PT) abordou o tema durante reunião da comissão nesta terça-feira (26), e recebeu o apoio dos colegas. O pleito foi prontamente atendido pela presidente da comissão, deputada Patrícia Alba (MDB).
Com leilão previsto para o dia 26 de junho, na B3, em São Paulo, a proposta da PPP prevê reformas, adequações, requalificação estrutural e prestação de serviços não pedagógicos pelo parceiro privado em 98 escolas da rede estadual, divididas em três blocos. Segundo o governo, mais de 60 mil alunos serão beneficiados com a medida. A previsão é de que sejam investidos R$ 72,1 milhões ao longo de 25 anos de contrato.
Acessibilidade
Acompanhado de representantes da comunidade surda, em ato na quinta-feira (28), o deputado Miguel Rossetto (PT) vai entregar um ofício ao presidente da Assembleia, Sergio Peres, solicitando a abertura de concurso para a contratação de dois tradutores e intérpretes de Libras para a Casa Legislativa.
Segundo o petista, a ideia é garantir acessibilidade a deficientes auditivos em sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissão e outras agendas legislativas.
"A realização deste concurso representará um importante avanço institucional da Assembleia Legislativa no campo da acessibilidade universal, inclusão social e fortalecimento democrático. A medida proposta também reafirma o compromisso histórico desta Casa Legislativa com a democracia, os direitos humanos, a cidadania e a construção de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência", justifica o deputado.
Homenagem a Paim
Por proposição do deputado Adão Pretto (PT), o senador Paulo Paim (PT) será homenageado na Assembleia com a medalha da 56ª Legislatura. A entrega da honraria está marcada para o dia 29 de junho, já no Teatro Dante Barone, que está prestes a ser reinaugurado.
A entrega da medalha vai enaltecer a carreira de 40 anos ininterruptos de Congresso Nacional, entre quatro mandatos como deputado federal e três como senador. Paim diz ser o único parlamentar a ficar tanto tempo em sequência na história da República.
O atual mandato de Paim encerra no final deste ano, e ele não disputará a reeleição.