PP gaúcho tentará eleger mais de uma mulher pela primeira vez

Única mulher eleita pelo partido no RS desde 2006, Silvana Covatti (C) deposita esperanças em Any Ortiz para inaugurar representatividade feminina do partido em Brasília. Instagram @silvanacovatti / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Desde a redemocratização, o PP gaúcho não consegue ultrapassar a barreira de eleger apenas uma mulher. Nos últimos anos, a candidata é sempre a mesma: Silvana Covatti, eleita pela primeira vez em 2006 e reeleita desde então, mas que concorrerá à vice-governadora neste ano. Antes dela, apenas Maria do Carmo Bueno se elegeu deputada estadual em 1994 e 1998.

Na tentativa de quebrar o ciclo de baixa representatividade feminina, o partido se reforçou e aposta em seis candidatas para tentar ampliar a presença das mulheres nas bancadas estadual e federal.

O principal nome é da deputada federal Any Ortiz, que disputará a reeleição e tentará ser a primeira mulher do partido eleita para a Câmara dos Deputados. Ela negociou com o PP por mais de um ano até assinar a ficha no partido, em março, após sair do Cidadania.

Com 119.039 votos na última eleição, mais do que os três deputados eleitos pelo PP alcançaram, Any puxará a fila das mulheres que disputarão uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ao lado dela, estarão as vereadoras Mariana Lescano, de Porto Alegre, e Claudine Silveira, de Cachoeirinha, que também concorreu a prefeita na eleição suplementar em abril.

Ex-vereadora de Caxias do Sul e candidata a vice-prefeita na chapa do PL que perdeu a eleição de 2024, Gladis Frizzo também é uma das apostas do PP para ser eleita deputada federal.