Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Componente decisivo
Análise

Por que a Câmara aprovou fim da escala 6x1 mesmo com tantos deputados que fazem discurso contra

Medo de perder votos é a principal explicação para o placar com folga

Rosane de Oliveira

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