Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Até que enfim
Notícia

Ponte entre Porto Xavier e San Javier deve ficar pronta em 2030

Lançamento oficial das obras ocorreu nesta segunda-feira

Rosane de Oliveira

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