Ponte entre Porto Xavier e San Javier deve ficar pronta em 2030

Deputado Eduardo Loureiro participou do ato. Mauricio Donadel / Divulgação

Sonho de décadas dos moradores de Porto Xavier e região, a ponte que liga o município a San Javier, na Argentina, vai finalmente entrar na fase de execução. O lançamento oficial das obras ocorreu nesta segunda-feira (4), com a presença de autoridades dos dois países. O deputado Eduardo Loureiro (PDT), ex-secretário da Cultura, participou do ato.

Na sexta-feira, durante o seminário do Fórum de Desenvolvimento Regional, da Assembleia Legislativa, o prefeito de Porto Xavier, Gilberto Menin, destacou a importância da obra. Empolgado, previu que o impacto será gigantesco na região, por facilitar a ligação com a Argentina, hoje feita por balsa na travessia do rio Uruguai.

O contrato foi assinado em outubro de 2025, com a empresa vencedora responsável pelo licenciamento ambiental e desapropriações. A previsão é de que a obra seja concluída em 2030.

A falta de mais pontes sobre o Rio Uruguai na divisa com a Argentina foi uma das reclamações mais ouvidas dos líderes regionais em Santa Rosa. Hoje são apenas três. O governo do Estado encomendou à Caixa Federal o anteprojeto de mais três — entre Tiradentes do Sul e El Soberbo, entre Itaqui e Alvear e entre Porto Mauá e Alba Pose.