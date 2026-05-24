Pimenta lança livro com seu ponto de vista sobre últimos 10 anos da vida política brasileira

Simpatizantes do PT e do PDT e amigos do deputado federal Paulo Pimenta prestigiaram na noite de sexta-feira a sessão de autógrafos do livro Da Resistência à Reconstrução, no Clube de Cultura, em Porto Alegre.
No livro, o líder do governo Lula na Câmara e pré-candidato ao Senado faz um relato analítico com seu ponto de vista sobre os últimos 10 anos da vida política brasileira – do impeachment da presidente Dilma Rousseff até a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024. Pimenta detalha seu trabalho como ministro da Reconstrução e os investimentos do governo Lula no Estado.
Entre os presentes na sessão de autógrafos estavam a candidata ao Piratini, Juliana Brizola(PDT), seu vice, Edegar Pretto (PT), o ex-governador Olívio Dutra (PT) e a candidata ao Senado Manuela D’Ávila (PSOL).
O livro será vendido nas livrarias e em lançamentos pelo Interior, como parte da pré-campanha de Pimenta ao Senado.