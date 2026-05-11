Empresa vai bancar restauro e troca do telhado antigo do Mercado Público de Porto Alegre

Virá da Petrobras o dinheiro para restaurar o Mercado Público de Porto Alegre e trocar a parte antiga do telhado que ainda se sustenta sobre estrutura de madeira na face que dá para o Largo Glênio Peres e laterais da Borges de Medeiros e Praça Parobé. A informação foi confirmada à coluna por Domingos Costa, da Senso Cultura Criativa, coordenador-geral do projeto de revitalização proposto ao Ministério da Cultura pelo arquiteto Paulo Leônidas Fernandes de Barros.
O projeto tem aval da prefeitura e foi proposto com a anuência da Associação dos Mercadeiros. A previsão é executar a obra, orçada em R$ 17 milhões, em 18 meses, mas não há data prevista para o início. Será necessário retirar operações que funcionam no segundo andar, para trocar a estrutura do telhado, e transferir temporariamente as paradas de ônibus da Praça Parobé.
Desenvolvido pelo escritório Sarasá, especializado em conservação, restauro e zeladoria do patrimônio cultura, o projeto prevê substituição da madeira que sustenta o telhado por estrutura metálica, como já foi feito na parte afetada pelo incêndio de julho de 2013, restauro e pintura das fachadas, revitalização de portas e janelas e a substituição dos brises de acrílico, material altamente inflamável.
Assim que sair a carta de patrocínio, os proponentes apresentam o projeto à prefeitura, para que adote as medidas necessárias. Costa destaca que recebeu apoio do secretário de Planejamento, Cezar Schirmer, responsável pelas obras no Centro Histórico, e dos deputados federais Paulo Pimenta e Maria do Rosário, que ajudaram a abrir portas na Petrobras e no Ministério da Cultura para viabilizar a recuperação desse patrimônio do Rio Grande do Sul.