Empresa vai bancar restauro e troca do telhado antigo do Mercado Público de Porto Alegre

Parte do telhado que ainda é sustentada por estrutura de madeira será substituída. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Virá da Petrobras o dinheiro para restaurar o Mercado Público de Porto Alegre e trocar a parte antiga do telhado que ainda se sustenta sobre estrutura de madeira na face que dá para o Largo Glênio Peres e laterais da Borges de Medeiros e Praça Parobé. A informação foi confirmada à coluna por Domingos Costa, da Senso Cultura Criativa, coordenador-geral do projeto de revitalização proposto ao Ministério da Cultura pelo arquiteto Paulo Leônidas Fernandes de Barros.

O projeto tem aval da prefeitura e foi proposto com a anuência da Associação dos Mercadeiros. A previsão é executar a obra, orçada em R$ 17 milhões, em 18 meses, mas não há data prevista para o início. Será necessário retirar operações que funcionam no segundo andar, para trocar a estrutura do telhado, e transferir temporariamente as paradas de ônibus da Praça Parobé.

Desenvolvido pelo escritório Sarasá, especializado em conservação, restauro e zeladoria do patrimônio cultura, o projeto prevê substituição da madeira que sustenta o telhado por estrutura metálica, como já foi feito na parte afetada pelo incêndio de julho de 2013, restauro e pintura das fachadas, revitalização de portas e janelas e a substituição dos brises de acrílico, material altamente inflamável.