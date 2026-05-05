Pesquisas convergem em um ponto: teto baixo de Lula favorece qualquer adversário

Lula aparece como o candidato mais rejeitado na pesquisa Real Time Big Data. EVARISTO SA / AFP

Na enxurrada de pesquisas divulgadas nos últimos dias por diferentes institutos, um dado chama atenção: o teto baixo do presidente Lula, que ameaça seriamente a reeleição. Mesmo liderando todos os levantamentos no primeiro turno, nas simulações de segundo turno Lula empata com todos os adversários à exceção dos chamados “nanicos”. Na Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (5), o presidente está tecnicamente empatado no segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e até Ciro Gomes (PSDB), que nem deverá ser candidato.

No confronto direto, Flávio está um ponto à frente de Lula (44% a 43%). No cenário de segundo turno entre Lula e Ciro, tem-se um empate cravado em 43%. Com Caiado, Lula tem 43% e o governador de Goiás, 42%.

Já em um eventual segundo turno com Zema, o empate fica no limite da margem de erro – Lula tem 43% e Zema, 39%.

Essa barreira dos 44% pode ser explicada pela elevada rejeição do presidente da República, que tem o mesmo percentual de 44%. Também no quesito rejeição há um empate técnico com Flávio, que tem 41%.

Trocando em miúdos, qualquer candidato minimamente competitivo no primeiro turno conquistaria os votos dos antipetistas no segundo. Se a eleição fosse hoje, seria apertada como foi a de 2022. Como faltam exatos cinco meses para a eleição, a campanha e a economia serão decisivos para o resultado.

No primeiro turno, Lula está à frente em todos. No Big Data, tem 40% das intenções de voto, contra 34% de Flávio. Outro ponto em comum nas pesquisas é que os demais pré-candidatos patinam no barro da polarização entre Lula e o bolsonarismo. Caiado, ex-governador de Goiás tem 5%. Romeu Zema, ex-governador de Minas, aparece com 4% e o líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos (Missão), com 3%. Cabo Daciolo (Mobiliza) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã) têm apenas 1%. Os indecisos somam 5%, enquanto brancos e nulos totalizam 6%.