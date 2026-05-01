Pesquisa Quaest revela maior problema do Estado para os eleitores gaúchos

Pela ordem, as três maiores preocupações dos gaúchos no momento são saúde (22%), enchentes (16%) e economia (10%), de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). Violência, que sempre esteve no top 3, caiu para quinto, com 8%. Desemprego, que no passado também foi considerado um dos principais problemas, hoje está em oitavo lugar, com apenas 4%.
A pesquisa retrata mudanças ocorridas nos últimos anos. Apesar do aumento dos investimentos em saúde, as filas para consulta com especialistas ou procedimentos mais complexos seguem longas. Para o eleitor, não importa se a responsabilidade é do município, do Estado ou da União.
As enchentes, que nunca foram preocupação dos eleitores do Estado em geral, subiram para o segundo lugar com a tragédia de maio de 2024, daí a necessidade de os candidatos oferecerem propostas consistentes em matéria de proteção.
E o terceiro lugar para economia pode ser explicado por um conjunto de problemas que vão do baixo poder aquisitivo ao excesso de endividamento, passando pela inflação e pelo juro alto.
Pílulas da pesquisa
- A Quaest fez dois cenários para o Senado, um com Claudio Diaz (PSDB) e outro sem. A saída dele para ser vice de Marcelo Maranata não mexe os ponteiros do resultado.
- No quesito "potencial de voto” na eleição para o Senado, Manuela D’Ávila (PSOL), que lidera as intenções de voto, é também a mais conhecida e a mais rejeitada.
- Apesar de ser um deputado federal barulhento e ativo nas redes sociais, Marcel van Hattem (Novo) é desconhecido de 70% dos entrevistados na pesquisa Quaest. É também um dos menos rejeitados. Só 13% disseram que o conhecem e não votariam nele.
- Governador de 2003 a 2007, Germano Rigotto (MDB) é desconhecido de 30% dos eleitores. O ostracismo dos últimos anos explica por que terá de se apresentar na campanha deste ano para o Senado.
- Na pesquisa do Senado, 62% dos entrevistados disseram que sua opção de hoje ainda pode mudar com a campanha.
- Em pouco mais de um ano, a aprovação do governo de Eduardo Leite caiu de 62% na pesquisa da Quaest para 51%. A desaprovação passou de 33% para 39%.
- A maioria dos eleitores (47%) quer que o próximo governo mude apenas o que não está bom. Um terço deseja mudança radical e 17% querem que o próximo governador dê continuidade ao que vem sendo feito.
- Só 14% dos eleitores sabem que Gabriel Souza é o candidato de Eduardo Leite; 20% têm conhecimento de que Juliana Brizola tem o apoio do presidente Lula e 27% associam Luciano Zucco a Jair Bolsonaro.