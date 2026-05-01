Pesquisa Quaest revela maior problema do Estado para os eleitores gaúchos

Filas em emergências e para consultas está no topo das preocupações entre os gaúchos. André Ávila / Agencia RBS

Pela ordem, as três maiores preocupações dos gaúchos no momento são saúde (22%), enchentes (16%) e economia (10%), de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). Violência, que sempre esteve no top 3, caiu para quinto, com 8%. Desemprego, que no passado também foi considerado um dos principais problemas, hoje está em oitavo lugar, com apenas 4%.

A pesquisa retrata mudanças ocorridas nos últimos anos. Apesar do aumento dos investimentos em saúde, as filas para consulta com especialistas ou procedimentos mais complexos seguem longas. Para o eleitor, não importa se a responsabilidade é do município, do Estado ou da União.

As enchentes, que nunca foram preocupação dos eleitores do Estado em geral, subiram para o segundo lugar com a tragédia de maio de 2024, daí a necessidade de os candidatos oferecerem propostas consistentes em matéria de proteção.

E o terceiro lugar para economia pode ser explicado por um conjunto de problemas que vão do baixo poder aquisitivo ao excesso de endividamento, passando pela inflação e pelo juro alto.

Pílulas da pesquisa