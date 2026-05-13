Pesquisa Quaest mostra cenário estável, com leve sinais de melhora para Lula

Lula e Flávio Bolsonaro são os candidatos mais bem colocados na última pesquisa Quaest. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) traz leves sinais de melhora para o presidente Lula, tanto nas intenções de voto quanto na avaliação do governo. O empate com Flávio Bolsonaro no segundo turno persiste, mas com inversão nas posições em comparação com a pesquisa de abril. Lula passou de 40% para 42% e Flávio baixou de 42% para 41%. Todas as movimentações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Lula segue à frente no primeiro turno, com 39% das intenções de voto (dois a mais do que em abril), contra 33% de Flávio. Os demais candidatos seguem emperrados, com Ronaldo Caiado (PSDB) e Romeu Zema (Novo) empatados com 4%. Renan Santos (Missão), tem 2% e os demais ficam entre zero e 1%.

Outro ponto a favor de Lula é a avaliação do governo, que oscilou positivamente, mesmo que dentro da margem de erro. A aprovação subiu de 43% para 46% e a negativa caiu de 52% para 49%.

Persiste o empate na rejeição: 54% dos eleitores disseram que não votariam em Flávio e 53% rejeitam Lula.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-03598/2026.

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