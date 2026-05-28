Pesquisa Meio/Ideia confirma fragilidade de candidatos alternativos

Lula ampliou vantagem sobre Flávio Bolsonaro na pesquisa Meio/Ideia. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Em meio às conversas sobre a possível junção das candidaturas de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), mais uma pesquisa aponta a dificuldade para quebrar a polarização entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Como outras pesquisas já haviam mostrado, na Meio/Ideia Flávio perdeu pontos tanto na simulação de primeiro turno quanto na de segundo, mas os adversários não decolaram.

No primeiro turno, no cenário estimulado, Lula saiu de um empate técnico no final de abril para uma vantagem de sete pontos percentuais após a divulgação do envolvimento de Flávio com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Luta tem 38,5% e Flávio, 31,5%. Caiado, Zema e Renan somados chegam a 10%, o que reforça os sinais de que, mesmo com a asa avariada, o senador não vê seu espaço no segundo turno ameaçado por dois experientes ex-governadores, nem pelo novato Renan Santos.

Caiado ainda se sai pouco melhor do que os outros dois — 5,5% contra 2,4% de Zema e 2,1% de Renan, o que pode fazer a balança pesar a seu favor em caso de união com o ex-governador de Minas Gerais.

No segundo turno é que fica mais clara a perda de potência da candidatura de Flávio no confronto com Lula. Em abril, ele estava ligeiramente à frente (45,3% a 44,7%). Agora, Lula subiu para 46,5% e Flávio recuou para 41,4%.

A força da família Bolsonaro se expressa em uma simulação na qual Flávio é substituído pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nesse cenário, Lula tem 38%, e ela, 29,6%. Caiado cresce um pouquinho e vai a 6,2%, enquanto Zema chega a 3,8% e Renan segue com 2,1%.

Em outro cenário, trocando Flávio pela senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Lula segue na liderança isolada com 38,1%. A senadora fica em segundo lugar, com 15,9%, Caiado vai a 9,2%, Renan Santos alcança 4,5% e Zema fica com 3,7%.

A pesquisa fez um exercício de como se comportaria o eleitor se Lula fosse substituído por Fernando Haddad e constatou que o petismo tem seu eleitorado cativo. O ex-ministro da Fazenda tem um índice próximo ao de Lula (36,5%) e fica à frente de Flávio, que tem 32,7%. De novo, Caiado, Zema e Renan somam um terço das intenções de voto do pré-candidato do PL.