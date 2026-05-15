PDT busca "guru" da segurança para encorpar plano de governo de Juliana Brizola

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Se a segurança pública costuma ser apontada como o calcanhar de Aquiles dos governos de esquerda, o PDT tratou de buscar uma referência nacional para encorpar sua campanha ao Palácio Piratini. O advogado Alberto Kopittke aceitou o convite para coordenar a área de segurança na elaboração do plano de governo de Juliana Brizola, pré-candidata do partido a governadora.
Kopittke é autor do livro Manual de segurança pública baseada em evidências — O que funciona e o que não funciona na prevenção da violência, considerado uma espécie de "vade mecum" da segurança pública. Atua como consultor de prefeituras de diferentes partidos, e trabalhou em pactos contra a violência em Pelotas, Lajeado e Niterói (RJ), que apresentaram redução drástica nos índices de criminalidade.
Vieira da Cunha, que concentra as articulações do PDT para a eleição, teve reunião nesta sexta-feira (15) com Kopittke para selar a participação na campanha. O encontro seria na quinta, mas o advogado estava reunido com Eduardo Paes (PSD), pré-candidato a governador do Rio de Janeiro.
— Hoje ele é uma referência nacional da área, ficamos muito felizes que ele tenha aceitado. Começa já na próxima semana a fazer reuniões — celebrou Vieira, que recebeu de Kopittke um exemplar do manual da segurança pública.
O PDT resolveu dividir a elaboração do plano de governo em grupos temáticos. As propostas devem ser apresentadas à Juliana e a Edegar Pretto em um seminário, previsto para o final de julho.