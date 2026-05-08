O que levou um procurador da República a representar criminalmente contra deputado gaúcho

Felipe Camozzato é alvo de representação criminal feita por procurador do MPF. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O procurador do Ministério Público Federal (MPF) Ricardo Gralha Massia protocolou uma representação criminal contra o deputado Felipe Camozzato (Novo), acusando-o de calúnia, difamação e injúria. Massia é o autor da recomendação do MPF que adiou o licenciamento da fábrica da CMPC em Barra do Ribeiro, medida questionada pelo parlamentar nas redes sociais e em discursos no plenário da Assembleia Legislativa.

Camozzato está engajado no tema desde o início de março, quando Massia emitiu a recomendação para que o processo de licenciamento ambiental da nova fábrica fosse suspenso imediatamente. Para o procurador, uma consulta formal a comunidades indígenas locais era necessária antes da emissão da licença. O documento também é assinado pelo procurador Flávia Rigo Nóbrega.

A recomendação do MPF foi suspensa no final de abril por liminar do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que analisa o mérito da discussão. A ação foi provocada por Camozzato e pelo deputado Marcel van Hattem (Novo), com o argumento de que Massia e Nóbrega "extrapolaram a sua função".

Nesse intervalo, Camozzato abordou o tema em publicações nas redes sociais e durante participação em programas de televisão, com críticas diretas a Massia. O material foi apresentado pelo procurador para embasar sua denúncia, em que acusa o deputado de "extrapolar o debate político" ao dizer que o procurador "nem sequer a lei segue" e que estaria "abusando do poder". Em publicações, Camozzato chama Massia de "irresponsável" e sugere que ele teria um "viés ideológico" que motiva suas decisões.

"A desinformação propositada de que o membro do Ministério Público Federal tem o poder de barrar ou autorizar o empreendimento, e de que decidiu barrá-lo porque é irresponsável e abusa de poder, é ofensiva à honra e incita nos espectadores indevido ódio, instrumento por meio do qual o representado (Camozzato) pretende constranger e intimidar o agente ministerial a atuar no procedimento de modo a atender os interesses da empresa interessada", diz trecho da representação.

Após receber a notícia-fato, o deputado alegou ser vítima de "intimidação judicial" e perseguição e disse que o procurador "envergonha sua instituição" ao atuar dessa forma.