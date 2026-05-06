Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

De olho no Planalto
Análise

O que diz a pesquisa Meio/Ideia sobre a batalha de rejeições na disputa presidencial

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro lideram intenções de votos, mas são também os que mais provocam aversão no eleitor

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS