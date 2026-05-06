O que diz a pesquisa Meio/Ideia sobre a batalha de rejeições na disputa presidencial

Na enxurrada de pesquisas que vêm sendo divulgadas nos últimos dias, a Meio/Ideia desta quarta-feira (6) traz a confirmação de que os candidatos que se apresentam como alternativa ao presidente Lula e ao senador Flávio Bolsonaro não conseguem decolar. Confirma-se também a batalha de rejeições, com uma diferença em relação a outros levantamentos. Questionados sobre em quem não votariam, 44,8% indicaram Lula e 38% citaram Flávio.

Os menos rejeitados são os que têm índices insignificantes de intenção de voto. Em terceiro lugar está Caiado (18,5%), empatado com Zema (18% de rejeição).

A rejeição de Lula está diretamente ligada à avaliação do governo: 53% dos eleitores reprovam e 44% aprovam. Em conceitos, 11% consideram o governo ótimo, 20,5% dizem que é bom e 21% definem como regular. Para 14% o governo é ruim e para 32,3% é péssimo.

A principal novidade é a aproximação de Flávio no primeiro turno, que nas anteriores Lula liderava com folga. Agora os dois estão tecnicamente empatados, o presidente com 40% e o senador com 36%. A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

No segundo turno, Flávio aparece ligeiramente à frente de Lula — 45,3% a 44,7%. Ronaldo Caiado subiu para 5,6%, Romeu Zema estacionou em 3%. Ciro Gomes (PSDB), que não deve ser candidato, tem 2,3%. Todos os demais candidatos têm menos de 2%.