Novo teto e dois empregados: Câmara inicia no RS debate sobre mudanças nas regras do MEI

A Comissão Especial da Câmara que trata do aumento do teto do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI) terá reunião em Porto Alegre, na próxima segunda-feira (1º). O encontro será realizado na sede da Fecomércio, com as presenças da deputada Any Ortiz (PP-RS) e do relator do projeto de lei complementar 108/2021, Jorge Goetten (Republicanos-SC).
Essa será a primeira de uma série de reuniões para debater o aumento do teto, demanda dos micro e pequenos empresários, reforçada com o avanço da discussão sobre o fim da escala 6x1.
Além de atualizar as faixas do Simples Nacional e de elevar o teto do MEI para pelo menos R$ 130 mil, o projeto permite a contratação de dois empregados pelos microempreendedores. Hoje, um MEI pode contratar apenas um empregado, o que inviabilizaria o negócio com a redução da jornada de trabalho e adoção da escala 5x2.
— Os valores estão defasados há muito tempo. Temos recebido apelos de microempreendedores que vão precisar fechar o negócio se isso não for corrigido — justifica Any Ortiz.
A comissão fará reuniões em diferentes capitais brasileiras. Porto Alegre será a primeira. Depois vêm Florianópolis (SC) e Belo Horizonte (MG).