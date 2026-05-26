Novo teto e dois empregados: Câmara inicia no RS debate sobre mudanças nas regras do MEI

Atualmente, só se enquadra em MEI quem fatura até R$ 81 mil por ano. Luciano Luppa / stock.adobe.com

A Comissão Especial da Câmara que trata do aumento do teto do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI) terá reunião em Porto Alegre, na próxima segunda-feira (1º). O encontro será realizado na sede da Fecomércio, com as presenças da deputada Any Ortiz (PP-RS) e do relator do projeto de lei complementar 108/2021, Jorge Goetten (Republicanos-SC).

Essa será a primeira de uma série de reuniões para debater o aumento do teto, demanda dos micro e pequenos empresários, reforçada com o avanço da discussão sobre o fim da escala 6x1.

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Além de atualizar as faixas do Simples Nacional e de elevar o teto do MEI para pelo menos R$ 130 mil, o projeto permite a contratação de dois empregados pelos microempreendedores. Hoje, um MEI pode contratar apenas um empregado, o que inviabilizaria o negócio com a redução da jornada de trabalho e adoção da escala 5x2.

— Os valores estão defasados há muito tempo. Temos recebido apelos de microempreendedores que vão precisar fechar o negócio se isso não for corrigido — justifica Any Ortiz.